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Мужчина отправится под суд за ДТП с автобусом и побег с места аварии в Екатеринбурге

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI
Мужчина из Кировграда создал аварийную обстановку на зимней дороге 28 декабря 2021 года на улице Сулимова в Екатеринбурге, из-за чего автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель Citroen Berlingo получил тяжкий вред здоровью, а виновник аварии сбежал.

Уголовное дело в отношении иногороднего водителя рассмотрит Кировский районный суд. Прокуратура установила, что водитель Renault Kangoo ехал по правой полосе автодороги, не убедился в безопасности маневра и не включил левый «поворотник», из-за чего на трассе возникла аварийная ситуация. Шофёр рейсового автобуса в целях недопущения столкновения экстренно нажал на педаль тормоза.

ДТП произошло зимой, из-за чего быстро и безопасно затормозить не получилось, и общественный транспорт столкнулся с Citroen Berlingo. Водитель «легковушки» получил повреждения, которые правоохранители оценили как тяжелые. Виновник инцидента хоть и вышел из автомобиля в момент аварии, но не узнал о состоянии здоровья пострадавших, не вызвал скорую помощью, а после и вовсе скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Теперь жителю Кировграда грозит до 7 лет тюрьмы и лишение прав на срок до 3 лет, сообщает Прокуратура Свердловской области.

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#Екатеринбург#ДТП#Происшествия#Автобусы#Зима#Анна Варнакина
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