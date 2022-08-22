Мужчина отправится под суд за ДТП с автобусом и побег с места аварии в Екатеринбурге

Уголовное дело в отношении иногороднего водителя рассмотрит Кировский районный суд. Прокуратура установила, что водитель Renault Kangoo ехал по правой полосе автодороги, не убедился в безопасности маневра и не включил левый «поворотник», из-за чего на трассе возникла аварийная ситуация. Шофёр рейсового автобуса в целях недопущения столкновения экстренно нажал на педаль тормоза.
ДТП произошло зимой, из-за чего быстро и безопасно затормозить не получилось, и общественный транспорт столкнулся с Citroen Berlingo. Водитель «легковушки» получил повреждения, которые правоохранители оценили как тяжелые. Виновник инцидента хоть и вышел из автомобиля в момент аварии, но не узнал о состоянии здоровья пострадавших, не вызвал скорую помощью, а после и вовсе скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
Теперь жителю Кировграда грозит до 7 лет тюрьмы и лишение прав на срок до 3 лет, сообщает Прокуратура Свердловской области.