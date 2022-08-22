Мужчина отправится под суд за ДТП с автобусом и побег с места аварии в Екатеринбурге

ДТП произошло зимой, из-за чего быстро и безопасно затормозить не получилось, и общественный транспорт столкнулся с Citroen Berlingo. Водитель «легковушки» получил повреждения, которые правоохранители оценили как тяжелые. Виновник инцидента хоть и вышел из автомобиля в момент аварии, но не узнал о состоянии здоровья пострадавших, не вызвал скорую помощью, а после и вовсе скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.