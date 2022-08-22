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Назвавший людей «грязью» самовыдвиженец в гордуму Асбеста снял кандидатуру с выборов

Сегодня, 12:48
Фото: 1MI
21-летний самовыдвиженец, который назвал женщин «грязью», вышел из гонки за депутатское кресло в гордуме Асбеста. Молодой человек принёс извинения избирателям.

Егор Александрин, негативно высказавшийся на видео о волонтёрах, выказал сожаление о том, что эмоционально повёл себя в возникшей ситуации. Ранее инцидент вызвал общественное осуждение и массу негатива в социальных сетях.

Отец самовыдвиженца во время заседания политсовета сам предложил снять кандидатуру сына с политической гонки. Он отметил, что это обоюдное решение сторон, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на telegram-канал «Погоны и галстуки».

Ранее на инцидент отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а Александрин-старший вступился за отпрыска.

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#Анна Варнакина#Общество#Асбест#Евгений Куйвашев#Гордума#Депутат#Оскорбление
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