Назвавший людей «грязью» самовыдвиженец в гордуму Асбеста снял кандидатуру с выборов

Егор Александрин, негативно высказавшийся на видео о волонтёрах, выказал сожаление о том, что эмоционально повёл себя в возникшей ситуации. Ранее инцидент вызвал общественное осуждение и массу негатива в социальных сетях.
Отец самовыдвиженца во время заседания политсовета сам предложил снять кандидатуру сына с политической гонки. Он отметил, что это обоюдное решение сторон, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на telegram-канал «Погоны и галстуки».
Ранее на инцидент отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а Александрин-старший вступился за отпрыска.