Перевозчик заплатит 300 тысяч за сломанный позвоночник хоккеиста под Нижним Тагилом

Авария произошла 2 февраля 2022 года. Тогда молодежная команда «Горняк-05» из Кушвы ехала на автобусе с матча из Каменска-Уральского. Юноши стали чемпионами области. Для поездки был заключен договор аренды транспорта с индивидуальным предпринимателем.
На 144 км автодороги Екатеринбург — Серов водитель потерял управление и выехал на встречную полосу. Он наехал на препятствие. В результате транспорт опрокинулся. В момент происшествия в салоне находились 17 человек (дети 2006–2007 года рождения), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В результате происшествия один из хоккеистов 2007 года рождения получил перелом позвоночника со смещением. Травма была расценена как вред здоровью средней тяжести.
Прокуратурой Кушвы в интересах несовершеннолетнего было направлено в суд исковое заявление о взыскании морального вреда. Кушвинский суд согласился с доводами ведомства и назначил компенсацию в размере 300 тысяч рублей.