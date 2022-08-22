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Перевозчик заплатит 300 тысяч за сломанный позвоночник хоккеиста под Нижним Тагилом

Сегодня, 14:15
Фото: 1MI
Компания-перевозчик заплатит 300 тысяч рублей за ДТП под Нижним Тагилом, в котором пострадал хоккеист. Последний вместе с командой на автобусе возвращался с чемпионата в Каменске-Уральском в Кушву.

Авария произошла 2 февраля 2022 года. Тогда молодежная команда «Горняк-05» из Кушвы ехала на автобусе с матча из Каменска-Уральского. Юноши стали чемпионами области. Для поездки был заключен договор аренды транспорта с индивидуальным предпринимателем.

На 144 км автодороги Екатеринбург — Серов водитель потерял управление и выехал на встречную полосу. Он наехал на препятствие. В результате транспорт опрокинулся. В момент происшествия в салоне находились 17 человек (дети 2006–2007 года рождения), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате происшествия один из хоккеистов 2007 года рождения получил перелом позвоночника со смещением. Травма была расценена как вред здоровью средней тяжести.

Прокуратурой Кушвы в интересах несовершеннолетнего было направлено в суд исковое заявление о взыскании морального вреда. Кушвинский суд согласился с доводами ведомства и назначил компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Автобус с детской хоккейной командой перевернулся на трассе под Нижним Тагилом
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