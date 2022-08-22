Перевозчик заплатит 300 тысяч за сломанный позвоночник хоккеиста под Нижним Тагилом

На 144 км автодороги Екатеринбург — Серов водитель потерял управление и выехал на встречную полосу. Он наехал на препятствие. В результате транспорт опрокинулся. В момент происшествия в салоне находились 17 человек (дети 2006–2007 года рождения), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.