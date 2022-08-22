Почти месяц в Екатеринбурге не могут найти многодетного отца

Речь идет о 39-летнем Рамисе Михайдарове. Он не вернулся домой 26 июля. Тогда он поехал из Красноуфимска в Екатеринбург, чтобы пройти медкомиссию в одном из частных медцентров, напоминает Е1.
После этого в планы мужчины входила покупка презента для своего ребенка. Родственники говорили с Рамисом в последний раз в день пропажи. Тогда он сообщал, что двигается в сторону автовокзала.
В день исчезновения на мужчине была одета серая футболка с рисунком волка, спортивные штаны черного цвета и темные сандалии. У Рамиса темные волосы и карие глаза. Рост — 165 сантиметров, комплекция средняя.
Всех, кто знает что-либо о том, где находится мужчина, просят позвонить по тел. +7 952 130-33-70.