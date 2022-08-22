Подозреваемый в убийстве найденной в колодце девочки задержан в Пермском крае

По делу о смерти девочки был задержан местный житель Виктор Мошкин, ранее судимый за убийство. Известно, что он многодетный отец, воспитывает троих детей вместе с сожительницей, так как их мать умерла. По решению суда, подозреваемый помещен в СИЗО на два месяца.