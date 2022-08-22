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Подозреваемый в убийстве найденной в колодце девочки задержан в Пермском крае

Сегодня, 18:49
Фото: 1MI
Подозреваемый в убийстве 6-летней девочки в поселке в Пермском крае задержан. Тело ребенка было обнаружено в колодце.

По делу о смерти девочки был задержан местный житель Виктор Мошкин, ранее судимый за убийство. Известно, что он многодетный отец, воспитывает троих детей вместе с сожительницей, так как их мать умерла. По решению суда, подозреваемый помещен в СИЗО на два месяца.

Предварительно установлено, что экспертиза не выявила на теле признаков насильственной смерти, а причиной гибели является утопление.

По словам матери погибшей, место, где находится колодец, не один раз прочесывали полицейские и волонтеры. Она считает, что тело туда подкинули после убийства дочери.

Местные жители устроили стихийный мемориал рядом с местом, где произошла трагедия. Они несут туда игрушки, цветы и сладости. С погибшей девочкой пришли проститься многие жители поселка, она была похоронена 18 августа, пишет «КП-Пермь».

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