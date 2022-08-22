Продовольственную безопасность внесли в список «20 главных событий России за 20 лет»

В 2020 году наблюдался рост на выпуск продовольственной продукции в целом. Объемы производства в этой отрасли увеличились на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Только сахара в тот год было выработано порядка 5,8 миллиона тонн. Среди мясопродуктов больше всего увеличились поставки на рынок свинины — на 2,8 миллиона тонн, что составляет 11,9%. Мяса птицы было произведено 3,3 млн тонн, или на 0,9% больше, чем в 2019-м. Производство мясных полуфабрикатов возросло на 8,2%, а вареных колбас — на 3,4%. Сыра и творога выпустили на 4,8% больше, а сметаны и сливочного масла — на 2,6% и 4,7% соответственно.