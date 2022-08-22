Продовольственную безопасность внесли в список «20 главных событий России за 20 лет»

Представители журналистики, политической аналитики и социологии исследуют, какие исторические эпизоды этого периода в наибольшей степени повлияли на жизнь и мировоззрение молодого поколения. В рамках проекта по всей России сформированы фокус-группы. Участники в возрасте от 18 до 35 лет отвечают на ключевые вопросы исследования, информирует NewsNN.ru.
Одним из основных страхов современности по-прежнему остается голод. Несмотря на развитую агрокультуру, сельскохозяйственную отрасль, научные достижения, жителям многих стран и континентов и сейчас не хватает продовольствия.
Что такое голод, Россия тоже знает не понаслышке. Частые неурожаи были в стране до 1930-х годов. Огромные усилия всего государства помогли отодвинуть эту угрозу. Хотя годы застоя считались достаточно сытыми, Советский Союз все же вынужден был покупать зерно у США и Канады.
Одной из самых активно развивающихся отраслей российской экономики за последнее двадцатилетие стало сельское хозяйство. В 1990-х годах аграрный сектор был развален. Сельхозтехнику сдавали на металлолом. Поля находились в запустении и зарастали лесом. Коровники разбирали по кирпичику.
Сейчас аграрная отрасль ставит рекорды по всем направлениям. Это производство хлеба, птицы, мяса, бобовых культур, молока. Современный российский рынок богат такой продукцией.
Особенно активно аграрная отрасль начала развиваться с 2014 года. Этому поспособствовал запрет на импорт европейского продовольствия. Таким образом, на рынке осталась только отечественная продукция, которая и стала пользоваться большим спросом.
В 2020 году наблюдался рост на выпуск продовольственной продукции в целом. Объемы производства в этой отрасли увеличились на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Только сахара в тот год было выработано порядка 5,8 миллиона тонн. Среди мясопродуктов больше всего увеличились поставки на рынок свинины — на 2,8 миллиона тонн, что составляет 11,9%. Мяса птицы было произведено 3,3 млн тонн, или на 0,9% больше, чем в 2019-м. Производство мясных полуфабрикатов возросло на 8,2%, а вареных колбас — на 3,4%. Сыра и творога выпустили на 4,8% больше, а сметаны и сливочного масла — на 2,6% и 4,7% соответственно.
За 2021 год удалось нарастить объемы изготовления пшеничной и пшенично-ржаной муки. Аграрии выпустили 751 000 тонн этой продукции, что на 5% больше по сравнению с прошлогодними показателями. Выпуск макаронных изделий в декабре 2021 года составил 126 000 тонн. Хлебобулочных изделий в прошлом году было произведено 5,2 млн тонн. Также стали производить больше круп. Производство риса в декабре составило 55,6 тысячи тонн, гречки — 46 тысяч тонн.