Раненый во время стрельбы в Совхозном мужчина рассказал о причинах конфликта

Пострадавший рассказал, что компания отдыхала в гараже. К ним зашел нападавший и попросил прикурить. Мужчина дал ему сигарету и зажигалку, после чего он ушел. Еще примерно через пол часа, по словам Евгения, зашла супруга соседа. Он ее спросил о причинах прихода, а также заявил, что компании с ней не интересно. Через пять минут женщина ушла.