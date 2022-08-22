Раненый во время стрельбы в Совхозном мужчина рассказал о причинах конфликта

Сам мужчина получил заряды дроби по ногам и спине. Один его товарищ скончался, а второй находится в реанимации. Скончался и сам стрелок Николай, совершив самоубийство.
Пострадавший рассказал, что компания отдыхала в гараже. К ним зашел нападавший и попросил прикурить. Мужчина дал ему сигарету и зажигалку, после чего он ушел. Еще примерно через пол часа, по словам Евгения, зашла супруга соседа. Он ее спросил о причинах прихода, а также заявил, что компании с ней не интересно. Через пять минут женщина ушла.
Еще через 10 минут зашел просивший закурить мужчина с двумя ружьями. Он потребовал извинений перед его супругой. Евгений отмечает, что мужчина был нетрезв.
Друг пострадавшего попросил убрать ружье и пошел на Николая. Последний выстрелил ему в живот. Теперь мужчина находится в реанимации. Затем другой товарищ начал забирать у стрелка ружье уже на улице. Однако на место прибежала жена Николая и взяла у него другое оружие. В результате мужчины отошли на несколько метров. Перед ними стояли супруги с ружьями, пишет Е1.
В результате у Николая удалось отобрать ружье и отбросить в сторону. Но стрелять начала его супруга. Она сделала несколько выстрелов. По словам пострадавшего, неизвестно, кто из супругов застрелил третьего друга.
В самого Евгения дробь прилетела, когда он уже убегал. В спине в общей сложности было найдено 29 дробинок. У мужчины не работает рука. После произошедшего, рассказывает Евгений, стрелявший пошел к школе, сбил выстрелом замок и покончил с собой.
Мужчина уточнил, что между семьями ранее конфликтов не было, но они и не дружили.