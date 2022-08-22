Ранивший в голову девочку из Нижней Синячихи вышел на свободу

49-летнему бульдозеристу Сергею Карпицкому смягчили меру наказания, сообщает 66.RU со ссылкой на старшего помощника главы СУ СКР по региону Александра Шульга. Домашний арест стрелка продлится как минимум до 23 сентября.
Напомним, что ЧП случилось вечером 22 июня. Следствие полагает, что сосед девочки, Сергей Карпицкий, выстрелил из огнестрельного оружия ей в голову.
Мужчина вину признал, сказав, что он целился в птиц, которые играли рядом с детьми, и промахнулся. Селяне, в том числе родители девочки, не верят в вину мужчины. Они уверены, что он стрелял не намеренно.
В начале августа девочку выписали из больницы Екатеринбурга. В сентябре она сможет пойти в школу.