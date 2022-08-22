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Режим высокой пожароопасность снова объявлен в Свердловской области

Сегодня, 08:32
Фото: 1MI
С 22 по 24 августа в некоторых районах Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность — 4 и 5 класс горимости леса по шкале региона.

Метеорологи сообщают, что в течение трех дней уральцам следует опасаться теплового удара, мутного воздуха, опасных дымов, пламени и перегрева.

Специалисты запрещают во время повышенной пожарной опасности жечь сухие растения рядом с лесами. Контролирующим органам предстоит подготовиться к вероятному горению леса и торфа, провести мероприятия по антипожарной пропаганде среди населения, а также ввести в эксплуатацию спецтехнику, находящуюся в резерве. Кроме того, ведомствам необходимо обеспечить контрольно-пропускной режим для людей и машин на территории посещаемых лесных зон, сообщает «Уральское УГМС».

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Пожар#Общество#Пожарный#Огонь
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