Старейшие ясли Нижнего Тагила открылись после капитального ремонта

Напомним, в Нижнем Тагиле для детей до трёх лет работают 268 групп. Их посещают почти 4,5 тысячи детей. На данный момент продолжается капремонт детского сада № 20. Он будет открыт в 2023 году. Кроме того, до 2024 планируется построить ещё пять новых садиков.