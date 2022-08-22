Старейшие ясли Нижнего Тагила открылись после капитального ремонта

В торжественном мероприятии принял участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Участников поздравил коллектив из ГДДЮТ. Дети исполнили песни, танцы, а также провели игры на воздухе.
В обновлённом здании созданы условия для пребывания 60 детей от одного года до трёх лет. Есть игровые комнаты, зал для праздников, комната для индивидуальных занятий, современный пищеблок. Площадки для прогулок детей также оснащены игровым современным оборудованием.
Родители высказали слава благодарности, а глава управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева подчеркнула, что при реализации проекта акцент был сделан не просто на обновление здания, но и на создание современного пространства.
Глава города отметил, что открытие детского сада после четырёх лет простоя является важным событием.
В этом микрорайоне большая востребованность в яслях, поэтому крайне необходимо было отремонтировать ясли. Благодаря поддержке губернатора Свердловской области нам удалось реализовать данный проект, — сказал Владислав Пинаев.
Напомним, в Нижнем Тагиле для детей до трёх лет работают 268 групп. Их посещают почти 4,5 тысячи детей. На данный момент продолжается капремонт детского сада № 20. Он будет открыт в 2023 году. Кроме того, до 2024 планируется построить ещё пять новых садиков.