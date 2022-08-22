Супруга расстрелявшего людей в уральском поселке рассказала подробности конфликта

Конфликт разделил местных жителей на два лагеря. Несмотря на это, обе стороны сходятся в том, что именно предшествовало трагедии.
Около полуночи 20 августа Татьяна, супруга нападавшего, возвращалась от подруги. Она услышала недалеко от дома в гараже голоса знакомых и решила к ним зайти.
В гараже, принадлежавшем Анатолию, всего было семь человек. Татьяна хотела поздороваться с супругой владельца гаража Ольгой, с которой у нее были хорошие отношения. Однако тех, кто там присутствовал, ее визит не обрадовал. Они попросили женщину уйти.
Татьяна ушла, а уже через две минуты в гараж пришел ее супруг Николай. У него с собой было два ружья. Один из присутствующих мужчин вышел с ним разговаривать. В какой-то момент Николай выстрелил оппоненту в живот, рассказала очевидица конфликта Анастасия. По ее же словам, следующий пострадавший пытался убежать, но получил выстрел в спину, а Николай был неадекватен.
Сначала компания пыталась унять дебошира, но потом забежала в гараж и закрыла ворота. Через какое-то время раздались новые выстрелы. Дробь летела в стену гаража: так получил ранения еще один из присутствующих внутри, рассказали очевидцы.
На место была вызвана полиция и скорая помощь. Врачи прибыли первыми, но стрелявший не пускал их к раненым. До приезда полиции мужчина ушел с места происшествия. Он побежал в сторону школы, расположенной рядом с гаражом, проник на территорию и там покончил с собой.
Сама Татьяна рассказывает, что, когда она зашла в гараж перед трагедией, то ее начали оскорблять нецензурными словами. Она отметила, что с присутствующими у семьи уже давний конфликт. Компания прокалывала ей колёса на автомобиле, а также угрожала матери Татьяны.
После того, как женщина ушла из гаража, она пошла домой вся в слезах и рассказала мужу о произошедшем. Он был нетрезвым в тот день. Мужчина взял ружья и два магазина, а затем вышел на улицу.
По словам Татьяны, когда она услышала выстрелы, то пошла к родной сестре, чтобы та помогла успокоить мужа. В этот момент супруг уже стрелял по стенам гаража. Он попросил ее поцеловать «напоследок» и принести выпить.
Зачинщицей конфликта женщина себя не считает. Она называет виновным Евгения, который ее оскорблял. Она отметила, что еще один мужчина стал ей предлагать «обслужить их за пять рублей».
В полиции рассказали, что стрелок имел разрешение на оружие. Ранее он подрабатывал в аэропорту, он отстреливал птиц со взлётной полосы.
Однако одна из очевидиц Ольга утверждает, что всё было иначе. Когда Николая после убийства в гараже повалили в кусты и отобрали ружьё, то можно было остановить конфликт. Однако уже сама Татьяна стала стрелять. Супруга Николая при этом утверждает, что ей угрожают, пишет «КП-Екатеринбург».
На данный момент следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело по статье за убийство. В качестве одной из версий рассматривается ссора из-за произошедшего ранее конфликта.