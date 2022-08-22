Супруга расстрелявшего людей в уральском поселке рассказала подробности конфликта

Татьяна ушла, а уже через две минуты в гараж пришел ее супруг Николай. У него с собой было два ружья. Один из присутствующих мужчин вышел с ним разговаривать. В какой-то момент Николай выстрелил оппоненту в живот, рассказала очевидица конфликта Анастасия. По ее же словам, следующий пострадавший пытался убежать, но получил выстрел в спину, а Николай был неадекватен.