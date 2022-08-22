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Тагильчанин пожаловался на бизнесменов, игнорирующих пандусы для инвалидов

Сегодня, 12:14
Фото: Александр Богомолкин
Инвалид пожаловался на отсутствие доступной городской среды в Нижнем Тагиле. Его претензия адресована к представителям бизнеса.

Тагильский инвалид-колясочник Александр Богомолкин побывал в центре Нижнего Тагила и возмутился отсутствием доступной городской среды. Он осудил предпринимателей за такое равнодушие к инвалидам.

Мужчина написал, что после прогулки по Нижнему Тагилу он обратил внимание на то, что в городе предприниматели не создают в своих торговых точках ни пандусов, ни кнопок вызова сотрудников. Это возмутило тагильчанина, о чем он написал пост в сообществе «[ТТ] Нижний Тагил».

Мужчина сделал фотографии на улице Пархоменко, а также на проспекте Строителей. На кадрах видно, что в продуктовых магазинах, а также отделах с непродовольственными товарами отсутствуют элементы доступной среды, которые позволили бы людям с ОВЗ стать покупателями в этих компаниях.

Я понимаю, что ИП рубят деньги. Когда я работал в Екатеринбурге, там даже маленький бизнес делал доступную среду. У нас в Тагиле предприниматели пандусы не делают, кнопки не делают. Куда смотрит прокуратура Нижнего Тагила? — написал мужчина.

Примечательно, что по официальным данным на 1 января 2022 года, в Нижнем Тагиле проживает около 20 тысяч инвалидов.

 

Фото: Александр Богомолкин

Также маломобильный гражданин обратил внимание на то, что в областном центре, если прокуратура обнаруживает отсутствие среды для маломобильных граждан, то на предпринимателя заводится административное дело. Также его обязуют устранить нарушение.

Благо у нас в Тагиле можно сделать дизайн пандуса под любой дизайн магазина и салона. А пока можно говорить, 300 лет - доступной среды нет, — продолжил мужчина.

В комментариях к посту мнения разделились. Кто-то встал на защиту предпринимательского сообщества, сказав, что у них сейчас очень сложный жизненный период, граничащий с выживаемостью.

Вы меня извините, конечно, но у нас предпринимателям сейчас бы просто выжить. 99% балансируют на грани выживаемости. Тем более на фото маленькие магазинчики по Строителей. Там пандус по ГОСТу ну никак не примостить, — написал тагильчанин Сергей Дадайкин. 

А кто-то высказал свою солидарность с автором поста.

Во всех районах так, к сожалению. С коляской кроме супермаркетов никуда не попадёшь, а на улице оставлять тоже идея так себе, — написала Александра Шибаева.

Также в комментариях к посту тагильчанка высказала возмущение о сложности передвижения по городу мам с колясками.

Я с коляской в магазин у вокзала не прошла, чтобы забрать заказ... Просто не влезла, хотя коляска обычная, как у многих! — написала Татьяна Пуховая.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле прохожие хотели помочь мужчине-колясочнику подняться по лестнице, но не удержали его и уронили. Больной ДЦП ушибся, а его коляску пришлось ремонтировать. Редакция TagilCity.ru выяснила, что  большинство кнопок вызова помощи в организациях — муляжи.

Инвалид выпал из коляски из-за отсутствия пандуса в инклюзивном центре Тагила
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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Пандус#Пандусы#Инвалиды#Бизнес#ИП#Эксклюзив
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