Тагильчанин пожаловался на бизнесменов, игнорирующих пандусы для инвалидов

Тагильский инвалид-колясочник Александр Богомолкин побывал в центре Нижнего Тагила и возмутился отсутствием доступной городской среды. Он осудил предпринимателей за такое равнодушие к инвалидам.
Мужчина написал, что после прогулки по Нижнему Тагилу он обратил внимание на то, что в городе предприниматели не создают в своих торговых точках ни пандусов, ни кнопок вызова сотрудников. Это возмутило тагильчанина, о чем он написал пост в сообществе «[ТТ] Нижний Тагил».
Мужчина сделал фотографии на улице Пархоменко, а также на проспекте Строителей. На кадрах видно, что в продуктовых магазинах, а также отделах с непродовольственными товарами отсутствуют элементы доступной среды, которые позволили бы людям с ОВЗ стать покупателями в этих компаниях.
Я понимаю, что ИП рубят деньги. Когда я работал в Екатеринбурге, там даже маленький бизнес делал доступную среду. У нас в Тагиле предприниматели пандусы не делают, кнопки не делают. Куда смотрит прокуратура Нижнего Тагила? — написал мужчина.
Примечательно, что по официальным данным на 1 января 2022 года, в Нижнем Тагиле проживает около 20 тысяч инвалидов.
Также маломобильный гражданин обратил внимание на то, что в областном центре, если прокуратура обнаруживает отсутствие среды для маломобильных граждан, то на предпринимателя заводится административное дело. Также его обязуют устранить нарушение.
Благо у нас в Тагиле можно сделать дизайн пандуса под любой дизайн магазина и салона. А пока можно говорить, 300 лет - доступной среды нет, — продолжил мужчина.
В комментариях к посту мнения разделились. Кто-то встал на защиту предпринимательского сообщества, сказав, что у них сейчас очень сложный жизненный период, граничащий с выживаемостью.
Вы меня извините, конечно, но у нас предпринимателям сейчас бы просто выжить. 99% балансируют на грани выживаемости. Тем более на фото маленькие магазинчики по Строителей. Там пандус по ГОСТу ну никак не примостить, — написал тагильчанин Сергей Дадайкин.
А кто-то высказал свою солидарность с автором поста.
Во всех районах так, к сожалению. С коляской кроме супермаркетов никуда не попадёшь, а на улице оставлять тоже идея так себе, — написала Александра Шибаева.
Также в комментариях к посту тагильчанка высказала возмущение о сложности передвижения по городу мам с колясками.
Я с коляской в магазин у вокзала не прошла, чтобы забрать заказ... Просто не влезла, хотя коляска обычная, как у многих! — написала Татьяна Пуховая.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле прохожие хотели помочь мужчине-колясочнику подняться по лестнице, но не удержали его и уронили. Больной ДЦП ушибся, а его коляску пришлось ремонтировать. Редакция TagilCity.ru выяснила, что большинство кнопок вызова помощи в организациях — муляжи.