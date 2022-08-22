Тагильчанин пожаловался на бизнесменов, игнорирующих пандусы для инвалидов

Мужчина написал, что после прогулки по Нижнему Тагилу он обратил внимание на то, что в городе предприниматели не создают в своих торговых точках ни пандусов, ни кнопок вызова сотрудников. Это возмутило тагильчанина, о чем он написал пост в сообществе «[ТТ] Нижний Тагил».