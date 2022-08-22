Тагильчанин пожаловался на отсутствие пандусов, а медики рассказали о спасении жизней

Тагильские медики рассказали, как «собирают» пострадавших при жутких ЧП. Они поведали откровенные подробности лечения, истории спасения жизней и секреты реабилитации журналистам TagilCity.
Тагильчанин пожаловался на бизнесменов, игнорирующих пандусы для инвалидов и кнопки вызова сотрудников. Мужчина сделал фото на улице Пархоменко и проспекте Строителей. На кадрах видно, что в продуктовых магазинах, а также отделах с непродовольственными товарами нет необходимых элементов для комфортной городской среды.
Река Нейва обмелела в деревнях под Нижним Тагилом, а выбросы с предприятий не контролируются надзорными органами. Самые важные экологические события недели собрали в своей подборке журналисты Tagilcity.
В больнице в Алапаевске ограничили посещения больных родственниками. Это связано с ограничениями, введенными для нераспространения коронавирусной инфекции. А в приёмном отделении больницы оборудовали помещение для наблюдения пациентов с подозрением на болезнь.
Девочки-подростки шли ночью по трассе в 20 км от дома под Нижним Тагилом. На такое зрелище пожаловалась тагильчанка, которая ехала по автодороге с мужем и ребенком. Семья подвезла девочек до дома и обратилась к их родителям с просьбой о более внимательном присмотре за детьми.