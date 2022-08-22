Тагильчанин пожаловался на отсутствие пандусов, а медики рассказали о спасении жизней

Девочки-подростки шли ночью по трассе в 20 км от дома под Нижним Тагилом. На такое зрелище пожаловалась тагильчанка, которая ехала по автодороге с мужем и ребенком. Семья подвезла девочек до дома и обратилась к их родителям с просьбой о более внимательном присмотре за детьми.