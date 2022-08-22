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Тагильчанин пожаловался на отсутствие пандусов, а медики рассказали о спасении жизней

Вчера, 19:00
Фото: 1MI
Инвалид-колясочник из Нижнего Тагила пожаловался на отсутствие пандусов у организаций представителей бизнеса, а медики рассказали, как спасают жизни после страшных аварий и других серьезных ЧП. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 22 августа

Тагильские медики рассказали, как «собирают» пострадавших при жутких ЧП. Они поведали откровенные подробности лечения, истории спасения жизней и секреты реабилитации журналистам TagilCity.

Вскрыть череп и завести сердце. Как «собирают» пострадавших при жутких ЧП в Тагиле
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Тагильчанин пожаловался на бизнесменов, игнорирующих пандусы для инвалидов и кнопки вызова сотрудников. Мужчина сделал фото на улице Пархоменко и проспекте Строителей. На кадрах видно, что в продуктовых магазинах, а также отделах с непродовольственными товарами нет необходимых элементов для комфортной городской среды.

Тагильчанин пожаловался на бизнесменов, игнорирующих пандусы для инвалидов
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Река Нейва обмелела в деревнях под Нижним Тагилом, а выбросы с предприятий не контролируются надзорными органами. Самые важные экологические события недели собрали в своей подборке журналисты Tagilcity.

Мертвая река и бесконтрольные выбросы. Главные экособытия за неделю в Нижнем Тагиле
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В больнице в Алапаевске ограничили посещения больных родственниками. Это связано с ограничениями, введенными для нераспространения коронавирусной инфекции. А в приёмном отделении больницы оборудовали помещение для наблюдения пациентов с подозрением на болезнь.

В больнице в Алапаевске ограничили посещения больных родственниками
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Девочки-подростки шли ночью по трассе в 20 км от дома под Нижним Тагилом. На такое зрелище пожаловалась тагильчанка, которая ехала по автодороге с мужем и ребенком. Семья подвезла девочек до дома и обратилась к их родителям с просьбой о более внимательном присмотре за детьми. 

Девочки-подростки шли ночью по трассе в 20 км от дома под Нижним Тагилом
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Вскрыть череп и завести сердце. Как «собирают» пострадавших при жутких ЧП в Тагиле
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