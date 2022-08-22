В больнице в Алапаевске ограничили посещения больных родственниками

Ограничения введены для исключения заноса инфекции. Помимо этого, в приёмом отделении оборудовали помещение для наблюдения пациентов с подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Об этом рассказал глава Алапаевска Сайгид Билалов.
Также мэр напомнил, что лучшим средством защиты от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Он назвал и конкретные цифры вакцинированных граждан за неделю - 368 человек.
Для получения максимальной защиты, работникам здравоохранения рекомендовано прививать в два этапа, с интервалом между прививками 22 дня. Берегите себя! – заключил мэр Сайгид Билалов.