В Свердловской области запретят введение новых требований к бизнесу

На общероссийском уровне аналогичное поручение дал президент РФ Владимир Путин. Соответствующее распоряжение он адресовал премьер-министру Михаилу Мишустину. Сделать это нужно в срок до начала осени. При этом новые требования могут быть отменены или отсрочены до конца 2024 года.