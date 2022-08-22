В Свердловской области запретят введение новых требований к бизнесу

Допмеханизм поддержки бизнеса для снижения административной нагрузки областное правительство должно будет разработать до конца 2023 года. Тогда же введут мораторий на установление новых требований.
На общероссийском уровне аналогичное поручение дал президент РФ Владимир Путин. Соответствующее распоряжение он адресовал премьер-министру Михаилу Мишустину. Сделать это нужно в срок до начала осени. При этом новые требования могут быть отменены или отсрочены до конца 2024 года.
Подготовкой регионального документа занимается министерство экономики и территориального развития. Мораторий затронет все новые требования, устанавливаемые областными актами, введенными в рамках надзорной деятельности и при выдаче лицензий. Будут затронуты вопросы использования земель, рекламы, экологические и геологические ограничения и так далее.