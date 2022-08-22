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За ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге водителю иномарки грозит до 7 лет

Сегодня, 13:42
Фото: 1MI
Водитель Reno из Кировграда обвиняется в нарушении ПДД, в результате которого причинен тяжкий вред здоровью, а также оставлении места ДТП в Екатеринбурге. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Мужчина 1985 года рождения, по данным следствия, 28 декабря 2021 года около 09:31 ехал на Reno по правой полосе проезжей части на улице Сулимова. Сама дорога имеет по две полосы в каждую сторону в направлении улицы Данилы Зверева. 

Во время перестроения на левую полосу водитель не убедился, что манёвр безопасен. Он не включил поворотник и не уступил дорогу двигавшимся автомобилям.

В результате ехавшему следом пассажирскому автобусу пришлось применить экстренное торможение. Так как дорога была скользкой и имелась полоса укатанного снега, автобус занесло на встречную полосу. Там он влетел в Citroen. 

Последний получил повреждения, которые расценены экспертами как тяжкий вред здоровью. 

После аварии обвиняемый остановился и вышел из своего авто. Однако он не озадачился наличием пострадавших и их состоянием здоровья. Кроме того, он не вызвал скорую помощь и полицию. Он оставил место происшествия и уехал. 

Уголовное дело уже направлено на рассмотрение в суд. Кроме лишения свободы водителю грозит до трёх лет лишения права занимать определенные должности. 

#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Кировград#Автобус#Пассажиры
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