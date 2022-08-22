За ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге водителю иномарки грозит до 7 лет

Мужчина 1985 года рождения, по данным следствия, 28 декабря 2021 года около 09:31 ехал на Reno по правой полосе проезжей части на улице Сулимова. Сама дорога имеет по две полосы в каждую сторону в направлении улицы Данилы Зверева.
Во время перестроения на левую полосу водитель не убедился, что манёвр безопасен. Он не включил поворотник и не уступил дорогу двигавшимся автомобилям.
В результате ехавшему следом пассажирскому автобусу пришлось применить экстренное торможение. Так как дорога была скользкой и имелась полоса укатанного снега, автобус занесло на встречную полосу. Там он влетел в Citroen.
Последний получил повреждения, которые расценены экспертами как тяжкий вред здоровью.
После аварии обвиняемый остановился и вышел из своего авто. Однако он не озадачился наличием пострадавших и их состоянием здоровья. Кроме того, он не вызвал скорую помощь и полицию. Он оставил место происшествия и уехал.
Уголовное дело уже направлено на рассмотрение в суд. Кроме лишения свободы водителю грозит до трёх лет лишения права занимать определенные должности.