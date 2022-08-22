Жители Екатеринбурга для получения выгоды готовы обманывать интернет-магазины

По данным аналитиков, каждый второй житель областного центра Свердловской области (54%) готов обмануть сетевого ритейлера, а каждый четвертый не сомневается в своей безнаказанности.
Кроме того, екатеринбуржцам известны мошеннические схемы. Например, жители знают о возможности возврата вещей в течение определенного магазином времени, поэтому эксплуатируют покупку, а после отдают её обратно (38% респондентов) или подменяют на подделку (24%).
В рейтинге городов, где живет больше всего потенциальных обманщиков, Екатеринбург занял второе место. На первой строчке ТОПа расположился Волгоград, далее следует Воронеж, Санкт-Петербург и Москва, пишет аналитическое агентство A2:Research.