Жители Качканара задержали укравшего у 8-летней девочки телефон

Мужчина рассказал, что ему необходимо было в оперативные сроки сделать звонок. В это же время он заметил девочку на детской площадке и отобрал телефон. Ребенок стала кричать, чем и привлекла внимание неравнодушных граждан, сообщает «КП-Екатеринбург».
На крики девочки сбежались взрослые, которые гуляли на площадке вместе со своими детьми. Они немедля задержали вора и передали его в руки подъезжающих к месту ЧП сотрудников полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», а неравнодушных жителей хотят поощрить.
Ранее вор уже был судим за кражи и оборот наркотиков.