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Жители Качканара задержали укравшего у 8-летней девочки телефон

Сегодня, 10:32
Фото: 1MI
В Качканаре неравнодушные граждане задержали 22-летнего жителя Новоуральска, который отобрал у 8-летней девочки мобильное устройство.

Мужчина рассказал, что ему необходимо было в оперативные сроки сделать звонок. В это же время он заметил девочку на детской площадке и отобрал телефон. Ребенок стала кричать, чем и привлекла внимание неравнодушных граждан, сообщает «КП-Екатеринбург».

На крики девочки сбежались взрослые, которые гуляли на площадке вместе со своими детьми. Они немедля задержали вора и передали его в руки подъезжающих к месту ЧП сотрудников полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», а неравнодушных жителей хотят поощрить.

Ранее вор уже был судим за кражи и оборот наркотиков.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Кража#Телефон#Девочка#Мобильный телефон#Сотовый телефон
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