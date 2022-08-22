Жители Качканара задержали укравшего у 8-летней девочки телефон

Мужчина рассказал, что ему необходимо было в оперативные сроки сделать звонок. В это же время он заметил девочку на детской площадке и отобрал телефон. Ребенок стала кричать, чем и привлекла внимание неравнодушных граждан, сообщает «КП-Екатеринбург».