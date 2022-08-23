10-летнего мальчика насмерть придавило горкой на детской площадке в Подмосковье

По данным ведомства, ребенок 22 августа катался с горки в поселке Деденево. В какой-то момент конструкция рухнула на мальчика. От полученных травм он скончался на месте.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за халатность, которая привела к смерти человека. Следователями было осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, а также должностные лица и представители УК. В ходе расследования будет установлено, какие меры принимались по содержанию площадки.
Также региональной прокуратурой проводится проверка по факту смерти ребенка.