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10-летнего мальчика насмерть придавило горкой на детской площадке в Подмосковье

Сегодня, 16:21
Фото: 1MI
Рухнувшая на детской площадке горка в Дмитровском городском округе Подмосковья насмерть придавила 10-летнего мальчика, сообщает СК по Московской ообласти.

По данным ведомства, ребенок 22 августа катался с горки в поселке Деденево. В какой-то момент конструкция рухнула на мальчика. От полученных травм он скончался на месте.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за халатность, которая привела к смерти человека. Следователями было осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, а также должностные лица и представители УК. В ходе расследования будет установлено, какие меры принимались по содержанию площадки.

Также региональной прокуратурой проводится проверка по факту смерти ребенка.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Россия#Горка#Дети#Погибшие#Смерть#Детская площадка
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