5,3 миллиарда: грант на развитие туризма выделили Свердловской области

Также Свердловская область разделит с другими субъектами страны бюджет в 700 миллионов, выделенный на установку кемпингов и автокемпингов. Также региону дадут средства на оборудование, необходимое в туристической сфере, проектировку цифровых справочников-проводников, развитие доступной среды для путешественников с ОВЗ, покупку техники для информационных центров и пунктов проката. Планируется разработка несуществующих ранее турмаршрутов с последующей маркировкой, навигацией, организацией территорий для отдыха.