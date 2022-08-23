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5,3 миллиарда: грант на развитие туризма выделили Свердловской области

Сегодня, 10:07
Фото: 1MI
Свердловская область вошла в 49 субъектов РФ, выбранных Ростуризмом для предоставления грантов на проекты в туристической сфере, реализация которых запланирована на 2023 год. Совокупная сумма выделяемых денег составит 5,3 миллиарда рублей.

На полученные деньги в регионе планируют организовать и благоустраивать пляжи на территории различных водоёмов, а также развивать национальные туристические тропы. На это выделяется 3,1 миллиарда рублей.

Также Свердловская область разделит с другими субъектами страны бюджет в 700 миллионов, выделенный на установку кемпингов и автокемпингов. Также региону дадут средства на оборудование, необходимое в туристической сфере, проектировку цифровых справочников-проводников, развитие доступной среды для путешественников с ОВЗ, покупку техники для информационных центров и пунктов проката. Планируется разработка несуществующих ранее турмаршрутов с последующей маркировкой, навигацией, организацией территорий для отдыха.

Документы с соответствующим указом размещены на официальном портале Ростуризма.

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#Свердловская область#Экономика#Деньги#Туризм#Грант#Анна Варнакина
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