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Более тысячи туристов проехали за лето по «Демидовскому маршруту» на Урале

Сегодня, 16:30
Фото: 1MI
По «Демидовскому маршруту», который был запущен в Свердловской области, за лето проехало 1200 туристов.

Маршрут был запущен в начале лета. В планах властей - сделать тур еще и на поезде, а не только на автобусе, сообщает издание «ТАСС-Урал».

Ранее Ростуризм дал маршруту статус национального. В рамках тура туристы посещают различные достопримечательности Екатеринбурга, Невьянска, Нижнемего Тагила и других городов.

Останавливаются на ночлег путешественники в четырехзвездочных гостиницах. 

Туристы отмечают, что тема Демидовых хорошо проработана, программа тура насыщенна и интересна, гости отмечали высокий уровень обслуживания в отелях, - сказала глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. 

До конца года туроператоры состоится еще четыре тура. В будущем хотят увеличить число экскурсий.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Отдых#Туризм#Маршрут#Туристический маршрут
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