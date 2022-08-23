Более тысячи туристов проехали за лето по «Демидовскому маршруту» на Урале

Маршрут был запущен в начале лета. В планах властей - сделать тур еще и на поезде, а не только на автобусе, сообщает издание «ТАСС-Урал».
Ранее Ростуризм дал маршруту статус национального. В рамках тура туристы посещают различные достопримечательности Екатеринбурга, Невьянска, Нижнемего Тагила и других городов.
Останавливаются на ночлег путешественники в четырехзвездочных гостиницах.
Туристы отмечают, что тема Демидовых хорошо проработана, программа тура насыщенна и интересна, гости отмечали высокий уровень обслуживания в отелях, - сказала глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.
До конца года туроператоры состоится еще четыре тура. В будущем хотят увеличить число экскурсий.