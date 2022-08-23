Бывшее общежитие сгорело в Нижнем Тагиле

Происшествие случилось во вторник, 23 августа, примерно в час ночи. Речь идет о бывшем общежитии, расположенном в поселке Сухоложский по ул. Проезжая, 15. О возгорании сообщил очевидец событий сообществу «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, ранее, 18 августа, в Екатеринбурге сгорел частный дом на Уралмаше. В момент возгорания внутри находились дети и их родители.
Один из очевидцев рассказал, что увидел, как горит дом. Он помог детям выбраться из пожара. Еще один мужчина вызвал пожарных. Спасателей получилось вызвать с пятого раза.
По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал.