Дачники конфликтуют с председателем из-за забора в садах под Нижним Тагилом

Сады на две половины разделяет улица Советская. Между участками 17 и 17а ранее был проезд, но теперь там стоит ограда. Ее там установил председатель Александр Жданов. Мужчина сказал соседям, что это законно, так как оба участка находятся в его собственности и посоветовал искать другие пути проезда.