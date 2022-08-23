Дачники конфликтуют с председателем из-за забора в садах под Нижним Тагилом

Глава сада идти навстречу не намерен и готов продолжать отстаивать свои интересы в суде.
Сад у тагильчанки Юлии располагается в садовом товариществе «Первомайский». Недавно сосед установил капитальный забор там, где ранее располагался проезд.
Сады на две половины разделяет улица Советская. Между участками 17 и 17а ранее был проезд, но теперь там стоит ограда. Ее там установил председатель Александр Жданов. Мужчина сказал соседям, что это законно, так как оба участка находятся в его собственности и посоветовал искать другие пути проезда.
По словам Юлии, альтернативного проезда к её и другим участкам нет. Ее участок длинный и выходит на дорогу Нижний Тагил — Усть-Утка. При этом небольшая часть участка имеет другой номер. Перепад высоты составляет 2,5 метра. Женщина утверждает, что вынуждена заезжать через проулок, где раньше было сквозное движение, а выезжать приходится задом.
Владельца участка обращалась в прокуратуру и администрацию Горноуральского ГО. Однако получила ответ, что нарушений нет и владелец имеет право распоряжаться землёй по своему усмотрению. Тогда Юлия обратилась в МЧС. Выездная проверка показала, что ограждение стало препятствием для свободного передвижения расчетов. В результате председатель получил предостережение об устранении нарушений до 1 сентября 2022 года.
Садоводы также рассказали, что недавно на участок не смогла проехать техника энергетиков для замены опоры. Все манёвры по словам соседей, например, с разгрузкой дров, ограничены. Ранее, по их словам, люди могли проходить пешком до участков, но теперь закрыта и калитка для пешеходов.
Сам Александр утверждает, что закон на его стороне. Он заявил, что ключи от ворот получат все кроме зачинщики конфликта, а предостережение не имеет юридической силы.
Собственник заявляет, что изначально на месте участка была помойка. Он это место привёл в порядок и так стали ездить люди. Он отметил, что если спор будет продолжаться, то председатель готов поднимать исторические документы. По ним, по словам Александра, на участке Юлии проходила дорога. Конфликт обе стороны будут решать в суде, пишет ИА «Все Новости».