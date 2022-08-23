Депутат Гордумы Асбеста отказался от поста в «Единой России» после выходки сына

Недавно в Свердловской области случился инцидент, вызвавший резонанс в общественности: 21-летний самовыдвиженец в Городскую Думу Асбеста Егор Александрин во время разговора с жителями оскорбил девушек. Молодой человек обозвал их «грязью», а машины — «ведрами».
На инцидент отреагировал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он сказал, что такие люди, как Егор, не должны занимать депутатские кресла.
После отец вступился за сына. Он сказал, что кадры видеоролика не передают всей картины случившегося: Егора, якобы, спровоцировали представители другой политической партии.
Огласка инцидента повлияла на карьеру Дмитрия Александрина: он запросил политсовет снять его с поста первого заместителя секретаря отделения «Единой России» в Асбесте, но не отказался от участия в предстоящих выборах, пишет издание «Коммерсантъ».