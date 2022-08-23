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Депутат Гордумы Асбеста отказался от поста в «Единой России» после выходки сына

Сегодня, 19:35
Фото: 1MI
Депутат Гордумы из Асбеста Дмитрий Александрин попросил освободить его от должности первого заместителя секретаря отделения «Единой России». Ранее его сын назвал людей «грязью».

Недавно в Свердловской области случился инцидент, вызвавший резонанс в общественности: 21-летний самовыдвиженец в Городскую Думу Асбеста Егор Александрин во время разговора с жителями оскорбил девушек. Молодой человек обозвал их «грязью», а машины — «ведрами».

На инцидент отреагировал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он сказал, что такие люди, как Егор, не должны занимать депутатские кресла.

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После отец вступился за сына. Он сказал, что кадры видеоролика не передают всей картины случившегося: Егора, якобы, спровоцировали представители другой политической партии.

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Огласка инцидента повлияла на карьеру Дмитрия Александрина: он запросил политсовет снять его с поста первого заместителя секретаря отделения «Единой России» в Асбесте, но не отказался от участия в предстоящих выборах, пишет издание «Коммерсантъ».

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