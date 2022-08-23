Депутат Гордумы Асбеста отказался от поста в «Единой России» после выходки сына

Недавно в Свердловской области случился инцидент, вызвавший резонанс в общественности: 21-летний самовыдвиженец в Городскую Думу Асбеста Егор Александрин во время разговора с жителями оскорбил девушек. Молодой человек обозвал их «грязью», а машины — «ведрами».