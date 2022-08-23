Два вело-пешеходных маршрута появились в Висимском заповеднике

Начало маршруты берут от входа в Висимский заповедник. Жители области могут приехать на своем автомобиле, оставить его на парковке и отправляться на прогулку. Старт начинается в поселке Карпушиха, а завершается на вершине Веселой горы или Старик-Камень, в зависимости от выбранного места.