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Два вело-пешеходных маршрута появились в Висимском заповеднике

Сегодня, 17:09
Фото: Департамент информационной политики
Два новых туристических вело-пешеходных маршрута запущены на территории охранной зоны Висимского заповедника под Нижним Тагилом. Они имеют протяженность 26 километров и средний уровень сложности.

Маршруты доходят до самых высоких точек данного участка Уральских гор — горы Старик-Камень и Веселой горы, сообщили в департаменте информационной политики.

Маркировка маршрутов проводилась в течение всего лета. По словам директора департамента по развитию туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, эти маршруты входят в проект Большой уральской тропы, который реализуется сразу в нескольких регионах.

Фото: Департамент информационной политики

Маркировка сделана с помощью стрелок и меток. Последние нанесены на деревья через каждые 100-200 метров. На поворотах и развилках — каждые 5-10 метров.

Начало маршруты берут от входа в Висимский заповедник. Жители области могут приехать на своем автомобиле, оставить его на парковке и отправляться на прогулку. Старт начинается в поселке Карпушиха, а завершается на вершине Веселой горы или Старик-Камень, в зависимости от выбранного места.

В августе планируется сделать маркировку еще для одного маршрута, по которому пройдет трек Большой уральской тропы. Она начинается на Южном Урале и заканчивается на севере Пермского края.

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#Ирина Кирилова#Свободное время#Новости УрФО#Туризм#Прогулка#Гора#Висимский заповедник
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