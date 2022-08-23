«Императорский маршрут» в Свердловской области планируется признать национальным

Проходит маршрут в «императорском» вагоне от Екатеринбурга до Алапаевска, рассказала директор регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.
По ее словам, маршрут уже созрел для включения в общенациональный. Туканова надеется, что до конца года заявка будет удовлетворена.
Она напомнила, что в июне 2022 года «Демидовский маршрут» был признан национальным. Он также проходит по Свердловской области. Охватывает он Екатеринбург, Нижний Тагил и его окрестности. Он имеет протяженность в 329 километров, а поездка по нему занимает три дня.