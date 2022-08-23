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«Императорский маршрут» в Свердловской области планируется признать национальным

Сегодня, 16:10
Фото: 1MI
Власти Свердловской области планируют создать второй национальный маршрут в регионе. В частности, заявка на признание таковым «Императорского маршрута» уже подана в Ростуризм.

Проходит маршрут в «императорском» вагоне от Екатеринбурга до Алапаевска, рассказала директор регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

По ее словам, маршрут уже созрел для включения в общенациональный. Туканова надеется, что до конца года заявка будет удовлетворена.

Она напомнила, что в июне 2022 года «Демидовский маршрут» был признан национальным. Он также проходит по Свердловской области. Охватывает он Екатеринбург, Нижний Тагил и его окрестности. Он имеет протяженность в 329 километров, а поездка по нему занимает три дня.

#Ирина Кирилова#Общество#Касается каждого#Новости УрФО#Свердловская область#Туризм#Маршрут#Заявка
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