«Императорский маршрут» в Свердловской области планируется признать национальным

Она напомнила, что в июне 2022 года «Демидовский маршрут» был признан национальным. Он также проходит по Свердловской области. Охватывает он Екатеринбург, Нижний Тагил и его окрестности. Он имеет протяженность в 329 километров, а поездка по нему занимает три дня.