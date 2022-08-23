Из-за трупа умершего подрались похоронщики в Екатеринбурге

Родственники усопшего позвонили в скорую помощь и сообщили об его кончине. В квартиру тут же нагрянули несколько представителей ритуальных контор.
По словам родственницы, в дверь постучал неизвестный. Он показал удостоверение, в котором были указаны фамилия, имя и отчество, а также была символика российского флага. Женщина посчитала, что все официально.
Мужчина представился полицейским. Он рекомендовал никому не верить и заявил, что в квартиру будут приходить сотрудники разных фирм. После этого на пороге квартиры появился представитель другой похоронной фирмы.
По словам жительницы квартиры, мужчины устроили драку. Они пытались тянуть ручку входной двери. Женщина стояла с другой стороны и в результате часть ручки осталась у нее в руках, сообщает «4 Канал».