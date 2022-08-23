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Мемориальная доска в честь бывшего санитарного главврача появится в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:31
Фото: 1MI
Мемориальная доска в честь бывшего главного санитарного врача Нижнего Тагила Николая Сапугольцева будет установлена на здании Роспотребнадзора на улице Октябрьской революции, 86.

Николай Сапугольцев был главным санитарным врачом Нижнего Тагила с 1957 по 1988 годы, он являлся заслуженным врачом РСФСР. Медик был награжден Орденом Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, а также знаком «Отличник здравоохранения».

Ответственность за изготовление, установку и содержание памятной доски возлагается на территориальный отдел управления Роспотребнадзора. Согласно постановлению мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, мемориальная доска должна быть установлена до 1 ноября 2022 года.

Мемориальная доска в честь заслуженного строителя появится в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина
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