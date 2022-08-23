Мемориальная доска в честь бывшего санитарного главврача появится в Нижнем Тагиле

Николай Сапугольцев был главным санитарным врачом Нижнего Тагила с 1957 по 1988 годы, он являлся заслуженным врачом РСФСР. Медик был награжден Орденом Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, а также знаком «Отличник здравоохранения».