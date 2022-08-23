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Модульбанк запустил продажу кофе и другие сервисы для кофеен

Сегодня, 11:46
Коммерческий банк Модульбанк запустил нефинансовую платформу Cafe Store. Этими сервисами могут пользоваться предприниматели, которые занимаются кофейным бизнесом. Данное направление стало частью реализации стратегии по созданию нишевых сервисов для субъектов МСП.

Благодаря Cafe Store предприниматели могут быстро запустить или расширить кофейни. Здесь можно получить доступ к закрытому маркетплейсу по покупке кофе, кофемашин и иного специализированного оборудования по закупочной стоимости, которая может быть на 45% ниже среднерыночной. Также на сервисе представлены услуги для кофейных ресторанов. Например, сомелье может подобрать необычный кофейный бленд для одной конкретной кофейни и провести мастер-класс. Также на площадке есть информация о дегустациях кофе в закрытых московских шоурумах, сообщает newsnn.ru.

Подключиться к Cafe Store можно платно. В стоимость включены обучение сотрудников кофейни и их сертификация. Также здесь могут пройти профессиональную подготовку кофевары. На сервисе предусмотрена возможность получения профессиональной консультации бухгалтера и юриста. Здесь окажут помощь и по вопросам администрирования и выстраивания продаж. На платформе доступны некоторые банковские сервисы. Например, финансирование, онлайн-кассы, РКО.

Член правления Модульбанка Павел Семенов отметил, что создание всех сервисов платформы осуществляется внутри банка. Модульбанк контролирует полный цикл обслуживания, начиная с оптовых закупок кофейных зерен на аукционах и заканчивая выбором поставщиков стаканов. Все это способствует сохранению низкой стоимости продукции. Благодаря сокращению расходов предприниматели могут открывать рентабельные кофейни.

Работа такой модели уже апробирована на сервисе для владельцев таксопарков. В 2021 году банк запустил «Маркетплейс». Это комплект услуг по сопровождению продавцов на торговых площадках. Сервис помогает предпринимателям анализировать рынок, выбирать ниши, оформлять витрины точек и карточки товаров, сертифицировать продукцию и налаживать логистику. При необходимости клиент может обратиться за сопровождением закупок в Китае. Весной этого года Модульбанк запустил направление для молодых производственных предприятий и Cafe Store.

Подключаться к сервису могут только клиенты Модульбанка. На эту онлайн-процедуру уйдет не более 5 минут. К работе с сервисом можно приступить сразу. Стоимость ежемесячной подписки составляет 7,5 тысячи рублей.

 

#Светлана Павлова
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