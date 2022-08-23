Модульбанк запустил продажу кофе и другие сервисы для кофеен

Благодаря Cafe Store предприниматели могут быстро запустить или расширить кофейни. Здесь можно получить доступ к закрытому маркетплейсу по покупке кофе, кофемашин и иного специализированного оборудования по закупочной стоимости, которая может быть на 45% ниже среднерыночной. Также на сервисе представлены услуги для кофейных ресторанов. Например, сомелье может подобрать необычный кофейный бленд для одной конкретной кофейни и провести мастер-класс. Также на площадке есть информация о дегустациях кофе в закрытых московских шоурумах, сообщает newsnn.ru.
Подключиться к Cafe Store можно платно. В стоимость включены обучение сотрудников кофейни и их сертификация. Также здесь могут пройти профессиональную подготовку кофевары. На сервисе предусмотрена возможность получения профессиональной консультации бухгалтера и юриста. Здесь окажут помощь и по вопросам администрирования и выстраивания продаж. На платформе доступны некоторые банковские сервисы. Например, финансирование, онлайн-кассы, РКО.
Член правления Модульбанка Павел Семенов отметил, что создание всех сервисов платформы осуществляется внутри банка. Модульбанк контролирует полный цикл обслуживания, начиная с оптовых закупок кофейных зерен на аукционах и заканчивая выбором поставщиков стаканов. Все это способствует сохранению низкой стоимости продукции. Благодаря сокращению расходов предприниматели могут открывать рентабельные кофейни.
Работа такой модели уже апробирована на сервисе для владельцев таксопарков. В 2021 году банк запустил «Маркетплейс». Это комплект услуг по сопровождению продавцов на торговых площадках. Сервис помогает предпринимателям анализировать рынок, выбирать ниши, оформлять витрины точек и карточки товаров, сертифицировать продукцию и налаживать логистику. При необходимости клиент может обратиться за сопровождением закупок в Китае. Весной этого года Модульбанк запустил направление для молодых производственных предприятий и Cafe Store.
Подключаться к сервису могут только клиенты Модульбанка. На эту онлайн-процедуру уйдет не более 5 минут. К работе с сервисом можно приступить сразу. Стоимость ежемесячной подписки составляет 7,5 тысячи рублей.