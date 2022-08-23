Модульбанк запустил продажу кофе и другие сервисы для кофеен

Благодаря Cafe Store предприниматели могут быстро запустить или расширить кофейни. Здесь можно получить доступ к закрытому маркетплейсу по покупке кофе, кофемашин и иного специализированного оборудования по закупочной стоимости, которая может быть на 45% ниже среднерыночной. Также на сервисе представлены услуги для кофейных ресторанов. Например, сомелье может подобрать необычный кофейный бленд для одной конкретной кофейни и провести мастер-класс. Также на площадке есть информация о дегустациях кофе в закрытых московских шоурумах, сообщает newsnn.ru.