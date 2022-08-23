Мотоциклиста увезли на «скорой» после падения с байка в День ВСМПО в Верхней Пышме

На кадрах видно, как во время гонки транспортное средство приземляется после преодоления возвышенности, переворачивается и падает на людей. Оператор бежит к пострадавшему и пытается оказать помощь. Вокруг разбросаны различные фрагменты транспортного средства, а люди кричат: «Скорую! Скорую!».