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Мотоциклиста увезли на «скорой» после падения с байка в День ВСМПО в Верхней Пышме

Сегодня, 12:37
Фото: ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)
Во время показательных выступлений в День ВСМПО в Верхней Пышме мотоциклист упал с байка. Его забрала скорая. Инцидент случился 2 июля, однако видео происшествия было опубликовано только 22 августа.

На кадрах видно, как во время гонки транспортное средство приземляется после преодоления возвышенности, переворачивается и падает на людей. Оператор бежит к пострадавшему и пытается оказать помощь. Вокруг разбросаны различные фрагменты транспортного средства, а люди кричат: «Скорую! Скорую!».

Редакция TagilCity.ru связалась с человеком, которому знаком упавший мотоциклист. Он сообщил, что «пострадавший не особо хочет чтоб об этом говорили».

В комментаторах люди сообщили, что травмы получили оба участника Открытого первенства.

У рулевого перелом ключицы, а колясничий получил множество ушибов, но уже восстановились, практически, — пишет Анастасия С. в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».
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#Анна Варнакина#Происшествия#Эксклюзив#Верхняя Пышма#Больница#Скорая помощь#Мотоциклисты#Пострадавшие#Пострадавший
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