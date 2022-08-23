Можно ли пересмотреть итоги 30-летней приватизации в России и вернуть отданное

61% опрошенных россиян в 2021 году утверждали, что наше общество несправедливое. Причиной такого положения во многом стала и приватизация. Российские олигархи появились именно тогда, благодаря непрозрачным правилам. Теперь они соревнуются в показном богатстве, а миллионы людей продолжают работать за копейки. Вдобавок сейчас раскрываются размеры замороженных на Западе активов и число изъятых суперяхт.
Рыночная экономика, которая дала столько долгожданной свободы, уже не так радует народ. В 2021 году 62% опрошенных россиян предпочитали госпланирование и распределение. При этом основанные на частной собственности отношения поддержали только 24% россиян, пишут «Новые Известия».
Недавно бизнесмен Олег Дерипаска обратился в суд с иском к банкиру Олегу Тинькову. Он потребовал с него два миллиарда рублей за то, что бывший банкир назвал всех миллиардеров из 90-х ворами. По мнению Тинькова, этим людям активы достались за копейки. Тогда государству действительно не поступало большого дохода от приватизации, так как все «съела» приватизация.
Однако, какова была реальная стоимость активов? Вероятно, стоимость предприятий действительно была невысокая, так как смена владельцев происходила иначе? На сегодняшний день считается нормой проведение реструктуризации бизнеса и затем избавление от балласта. Только потом активы выставляются на продажу, чтобы прибыль была максимальной.
В 90-е годы все заводы, фабрики и предприятия передавались частникам со всем что есть, а потом новые владельцы разбирались с полученной собственностью.
По словам декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерины Безсмертной, продаваемые в ходе приватизации активы оценивались по балансовой стоимости по состоянию на 1 января 1992 года. Она была в десятки раз ниже, чем реальная цена. Она отметила, что по некоторым оценкам страна недополучила около 1,3 триллиона рублей в результате такого решения.
Неслучайно итальянский историк Дж. Боффа охарактеризовал российскую приватизацию как «самую крупную распродажу в истории». Фондового рынка, который является барометром рыночной стоимости компаний, в России в тот период не существовало, поэтому форсированные темпы проводимых реформ позволили дальновидным покупателям скупить государственную собственность практически за бесценок, — рассказала Екатерина Безсмертная.
Так в 1995 году Владимир Потанин и Михаил Прохоров стали владельцами «Норникеля» с годовой прибылью в 1,5 миллиарда долларов и рентабельностью сделок в 70%. Сумма покупки у них составила 170,1 миллиона долларов. Михаил Ходорковский в 1996 году приобрел 45% «Юкоса» за 159 миллионов долларов.
В элитных районах Москвы и Санкт-Петербурга недвижимость тогда продавалась по ценам, которая не превышает 1-2 лет аренды. Те же самолеты Ан-72 проданы по цене в 6 раз ниже остаточной балансовой стоимости.
Директор КРОС по GR Пётр Кирьян утверждает, что в той ситуации, которая сложилась в то время, не было иного выхода, как раздать все предприятия за бесценок, так как в стране свободных денег не было.
По его словам, большинство предприятий были оценены очень низко. Нельзя забывать и об условиях, в которых шла приватизация, рассказывает эксперт. Он отметил, что в стране не было ни банков, ни структур со значительными финансовыми ресурсами, такими, чтобы играть на повышение стоимости.
В ряде случаев, и цены как таковой было не определить: сколько стоила земля в Москве, которую боле 70 лет никто не покупал и не продавал? Наконец, на момент приватизации было мало иностранных инвесторов, которые обычно поднимают цены активов — они пришли в Россию и цены на активы выросли в конце 1990-х и первой половине 2000-х гг. Тогда уже можно было говорить о какой-то взвешенной оценке бизнесов и имущества, — говорит Петр Кирьян.
С иностранными инвесторами тоже все сложно. Бытует мнение, что приватизация проходила под влиянием западных стран. Логика в этом имеется. Так как государству устраивать распродажу было невыгодно, значит повлияли заинтересованные в слабой России страны. Сторонники конспирологической теории нашли этом подтверждение в словах президента РФ Владимира Путина, который в прошлом году на заседании Совета по развитию гражданского общества рассказал, что в середине 90-х годов в правительстве работали кадровые сотрудники ЦРУ. Последние в США были привлечены за участие в приватизации. Глава РСПП Александр Шохин пояснил, что специалисты из-за границы, пытались сами заработать.
По словам политолога Сергея Маркова, без вмешательства Запада действительно не обошлось, и этого не скрывали. Дело в том, что влияние было огромным. Планы приватизации, по словам эксперта, как раз и делали иностранные советники.
Американцы это делали по достаточно стандартной схеме, поэтому политическая ответственность за приватизацию, наверное, лежит в маленькой степени на американцах. Исследования, которые мы проводили с американцами очень четко показали, что экономическая эффективность бывших государственных предприятий, которые приватизируются, не повышается, — говорит Сергей Марков.
Екатерина Безсмертная также подтвердила, что иностранцы имели возможность получить контроль над стратегическими объектами. По ее словам, спешная приватизация дала возможность иностранным предприятиям получить контроль за рядом стратегических предприятий. В те года ограничения на допуск иностранных инвесторов отсутствовали.
Безсмертная отмечает, что к планированию чиновники подошли несерьезно. Они знали, что получается плохо, но все равно пошли на это.
Однако руководитель Яндекс Кью-Сообщества «Политология» и политолог МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Косоруков уверен, что напрягаться иностранным политикам не пришлось, так как получившаяся приватизация является делом рук российских чиновников.
Таким образом, государство практически ничего не заработало на приватизации, люди от этого не выиграли, миллионы людей потеряли работу, а другие государства всю Россию не купили. Для чего тогда нужна была приватизация?
Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев считает, что это была борьба со старым политическим строем. Молодые реформаторы, по словам эксперта, были уверены, что приватизация разрушит советскую плановую экономику и предотвратит возвращение коммунистов к власти.
Артем Косоруков видит политический подтекст в приватизации. Он сравнил продажу активов с революцией.
В отличие от Октябрьской революции 1917 года — народная собственность была поделена и отдана в руки олигархата, выросшего из числа вчерашних комсомольцев, государственных и партийных работников. Чубайс, Гайдар и Ельцин выступили аналогами Рыкова, Ленина и Калинина, — утверждает Косоруков.
Петр Кирьян уверен, что государство переложило ответственность за бардак в управлении на плечи новых владельцев. По его словам, на момент приватизации государство не могло платить сотрудникам предприятий достойную зарплату или дать перспективу. Таким образом, передача собственности в частные руки позволяла избавиться от головной боли в виде гарантии занятости. После этого вопросы с сотрудниками уже приходилось решать собственникам.
Спустя три десятка лет, запрос общества на социальную справедливость, на возврат к советским временам, находит отклик и в правительстве. Игнорировать людей невозможно, так как за пересмотр итогов приватизации в 2016 году выступала почти половина опрошенных россиян. В начале 2022 года глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил в Госдуме пересмотреть результаты приватизации и обязать владельцев либо доплатить, либо вернуть полученное.
В 2020 году суд отменил приватизацию «Башкирской содовой компании». Процедура была признана незаконной. Теперь Генпрокуратура требует признать незаконной приватизацию двух санаториев. Сейчас они принадлежат компании из Израиля AFI Development. То же самое касается 34 санаторных комплексов, принадлежащих Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Сергей Марков считает, что оставлять вопрос о несправедливости приватизации открытым нельзя. Раз у людей есть запрос, он должен быть удовлетворен. Хотя бы частично.
Петр Кирьян уверен, что с пересмотром приватизации все сложно. Дело в том, что решение вопроса о «доплате» пока не найдено. Во-первых, не понятно, кто должен платить, во-вторых, что делать с инвестициями в обновление и развитие активов. И третье — уже много лет действует доктрина о социальной ответственности бизнеса. Он платит налоги ежегодно. Вот и Владимир Путин заявил, что пересмотр невозможен.
По мнению Артема Косорукова, попытка изъятия денег у собственников навредит инвестиционному климату.
Таким образом, несмотря на то, что приватизация проходила по зарубежным методичкам, она не имела ничего общего со справедливостью. При этом переиграть это все спустя 30 лет ничего не получится.