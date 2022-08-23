Можно ли пересмотреть итоги 30-летней приватизации в России и вернуть отданное

С иностранными инвесторами тоже все сложно. Бытует мнение, что приватизация проходила под влиянием западных стран. Логика в этом имеется. Так как государству устраивать распродажу было невыгодно, значит повлияли заинтересованные в слабой России страны. Сторонники конспирологической теории нашли этом подтверждение в словах президента РФ Владимира Путина, который в прошлом году на заседании Совета по развитию гражданского общества рассказал, что в середине 90-х годов в правительстве работали кадровые сотрудники ЦРУ. Последние в США были привлечены за участие в приватизации. Глава РСПП Александр Шохин пояснил, что специалисты из-за границы, пытались сами заработать.