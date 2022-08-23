TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

«Назвала шпионом Байдена»: две жительницы Екатеринбурга подрались на почве расизма

Сегодня, 08:52
Фото: 1MI
Пьяная женщина оскорбляла афроамериканца на автобусной остановке «Чкалова» в Екатеринбурге. К потасовке присоединилась другая жительница города и начала драку на почве расизма.

Женщина в нетрезвом виде подошла к двум друзьям, вышедшим после клуба на остановку общественного транспорта, и принялась оскорблять афроамериканца. Она назвала его «шпионом Байдена» и потребовала покинуть страну.

В конфликтную ситуацию вмешалась другая екатеринбурженка. Она нанесла несколько ударов обидчице и толкнула её. Задира постаралась закончить потасовку.

Оскорбленный житель Екатеринбурга остался шокирован произошедшим, потому что подобное с ним случилось впервые, однако заявление в полицию писать не стал, сообщает Ура.ру.

Читайте также:
Гутерриш после стрельбы в Буффало осудил расизм и дискриминациюАфроамериканцев не пустили в бар в Екатеринбурге, а в области ждут дожди и грозыОхранники бара в Екатеринбурге отказали во входе двум афроамериканцам
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Массовая драка#Расизм#Потасовка#Оскорбления
Подпишитесь
Вскрыть череп и завести сердце. Как «собирают» пострадавших при жутких ЧП в Тагиле
Вчера, 10:12
Мертвая река и бесконтрольные выбросы. Главные экособытия за неделю в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:16
Перебои с интернетом: санкции Запада или нежелание провайдеров решать проблему?
Вчера, 16:49
Тагильчанин пожаловался на бизнесменов, игнорирующих пандусы для инвалидов
Инвалид пожаловался на отсутствие доступной городской среды в Нижнем Тагиле. Его претензия адресована к представителям бизнеса.
Вчера, 12:14
Девочки-подростки шли ночью по трассе в 20 км от дома под Нижним Тагилом
Две девочки в возрасте 13 и 14 лет находились на трассе ночью одни. Они возвращались от тети обратно домой и ловили попутку.
Вчера, 16:32
236 новых случаев COVID-19 зарегистрировано за неделю в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:25