«Назвала шпионом Байдена»: две жительницы Екатеринбурга подрались на почве расизма

Женщина в нетрезвом виде подошла к двум друзьям, вышедшим после клуба на остановку общественного транспорта, и принялась оскорблять афроамериканца. Она назвала его «шпионом Байдена» и потребовала покинуть страну.
В конфликтную ситуацию вмешалась другая екатеринбурженка. Она нанесла несколько ударов обидчице и толкнула её. Задира постаралась закончить потасовку.
Оскорбленный житель Екатеринбурга остался шокирован произошедшим, потому что подобное с ним случилось впервые, однако заявление в полицию писать не стал, сообщает Ура.ру.