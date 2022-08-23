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Один человек погиб и двое пострадали в лобовом столкновении на свердловской трассе

Сегодня, 17:02
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Один человек погиб и еще двое пострадали при лобовом столкновении, которое произошло днем 23 августа на трассе «Белоярский-Асбест».

Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что водитель ВАЗ-2106 двигался со стороны поселка Белоярский и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Mitsubishi Pajero. От удара иномарка оказалась в кювете.

В результате аварии мужчина за рулем отечественного автомобиля погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир Mitsubishi были госпитализированы в медучреждения с различными травмами, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

На месте ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Движение на участке было реорганизовано в одну полосу, потоки машин регулирует ГИБДД

Фото: УГИБДД по Свердловской области
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#Евгения Сафина#ДТП#Новости УрФО
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