Один человек погиб и двое пострадали в лобовом столкновении на свердловской трассе

Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что водитель ВАЗ-2106 двигался со стороны поселка Белоярский и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Mitsubishi Pajero. От удара иномарка оказалась в кювете.
В результате аварии мужчина за рулем отечественного автомобиля погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир Mitsubishi были госпитализированы в медучреждения с различными травмами, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
На месте ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Движение на участке было реорганизовано в одну полосу, потоки машин регулирует ГИБДД