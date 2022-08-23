TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Пенсионерка выпала из автобуса из-за открытой двери и сломала руку в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:21
Фото: 1MI
Пожилая женщина выпала из автобуса в Нижнем Тагиле, так как водитель поехал с открытой дверью. В результате пенсионерка сломала руку. Пострадавшая считает, что сотрудники ГИБДД не спешат разбираться в ситуации.

Женщина пришла вместе со своей внучкой на прием к начальнику МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагиму Абдулкадырову, чтобы разъяснить вопрос о продвижении расследования.

Выяснилось, что водитель транспортного средства оставил место дорожно-транспортного происшествия. За это он уже привлечен к административной ответственности. Сейчас пострадавшая тагильчанка проходит лечение, а установить тяжесть вреда можно только после получения официального медицинского заключения. Тогда и будет принято обоснованное процессуальное решение.

Ибрагим Абдулкадыров дал поручение изучить все материалы по этому делу и разобраться, насколько обоснованы претензии пострадавшей.

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"
Водитель автобуса задавил пассажирку на остановке в Челябинске
Узнать подробнее
Читайте также:
«Парень чуть не выпал»: у автобуса на ходу вылетело стекло в ЕкатеринбургеМужчина отправится под суд за ДТП с автобусом и побег с места аварии в ЕкатеринбургеГлава Нижнего Тагила обсудил с перевозчиками ошибки работы автобусов в День города
#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Ибрагим Абдулкадыров#Полиция#Автобус
Подпишитесь
Вскрыть череп и завести сердце. Как «собирают» пострадавших при жутких ЧП в Тагиле
Вчера, 10:12
Мертвая река и бесконтрольные выбросы. Главные экособытия за неделю в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:16
Перебои с интернетом: санкции Запада или нежелание провайдеров решать проблему?
Вчера, 16:49
Тагильчанин пожаловался на бизнесменов, игнорирующих пандусы для инвалидов
Инвалид пожаловался на отсутствие доступной городской среды в Нижнем Тагиле. Его претензия адресована к представителям бизнеса.
Вчера, 12:14
Девочки-подростки шли ночью по трассе в 20 км от дома под Нижним Тагилом
Две девочки в возрасте 13 и 14 лет находились на трассе ночью одни. Они возвращались от тети обратно домой и ловили попутку.
Вчера, 16:32
236 новых случаев COVID-19 зарегистрировано за неделю в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:25