Пенсионерка выпала из автобуса из-за открытой двери и сломала руку в Нижнем Тагиле

Женщина пришла вместе со своей внучкой на прием к начальнику МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагиму Абдулкадырову, чтобы разъяснить вопрос о продвижении расследования.
Выяснилось, что водитель транспортного средства оставил место дорожно-транспортного происшествия. За это он уже привлечен к административной ответственности. Сейчас пострадавшая тагильчанка проходит лечение, а установить тяжесть вреда можно только после получения официального медицинского заключения. Тогда и будет принято обоснованное процессуальное решение.
Ибрагим Абдулкадыров дал поручение изучить все материалы по этому делу и разобраться, насколько обоснованы претензии пострадавшей.