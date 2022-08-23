Пенсионерка выпала из автобуса из-за открытой двери и сломала руку в Нижнем Тагиле

Выяснилось, что водитель транспортного средства оставил место дорожно-транспортного происшествия. За это он уже привлечен к административной ответственности. Сейчас пострадавшая тагильчанка проходит лечение, а установить тяжесть вреда можно только после получения официального медицинского заключения. Тогда и будет принято обоснованное процессуальное решение.