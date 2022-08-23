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Подсветка Макаровского моста Екатеринбурга будет работать каждый вечер

Сегодня, 10:11
Каждый вечер жители Екатеринбурга могут наблюдать включенную подсветку на Макаровском мосте.

А вот музыку к подсветке включать не будут, потому что для этого на переправе нет необходимого оборудования. Об этом рассказал глава городского управления культуры Илья Марков.

Нужно поставить стационарное звуковое оборудование. Но пока его нет, надо делать проект, озвучки, тогда теоретически это возможно, - сказал Илья Марков.

Также он отметил, что, скорее всего, через год идею реализуют.

Подсветка же работает в нескольких режимах: ежедневный и праздничный. К примеру, в честь Дня Государственного флага подсветка была раскрашена в цвета триколора.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Мост#Подсветка#Музыка
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