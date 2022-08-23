Погибшие в ДТП под Волгоградом екатеринбурженки были из известной династии педагогов

Напомним, ДТП, которое унесло жизнь семьи из Екатеринбурга произошло под Волгоградом. В салоне автомобиля ехали известный в Екатеринбурге свадебный ведущий Роман Аставин, его супруга Светлана, теща Ольга Алмазова и четверо детей. Все взрослые погибли, а дети госпитализированы. 19-летняя дочь погибшего Романа рассказала, что отец ехал к ней на свадьбу. В пятницу он должен был вести её в ЗАГС.