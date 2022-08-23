Погибшие в ДТП под Волгоградом екатеринбурженки были из известной династии педагогов

В династии Алмазовых четыре поколения специалистов. Ольга и ее дочь Светлана являются представительницами второго и третьего поколения.
Ольга Алмазова работала в Уральском государственном педагогическом университете в течение 30 лет. Она начинала ассистентом и стала профессором. Ольга была заведующей кафедрой специальной педагогики и специальной психологии. У нее имелось и медицинское образование по специальности «акушерское дело». Она получила почетную грамоту Министерства образования и науки РФ.
Светлана Аставина, дочь Ольги, тоже окончила университет с отличием. Она получила квалификацию «олигофренопедагог, учитель-логопед», прошла переподготовку по специальности «тифлопедагог».
На сайте университета отмечается, что Светлана во время обучения получила стипендию правительства и президента, была участницей конкурсов красоты, писала в газету «Народный учитель» и стажировалась в Германии.
Кроме Светланы, ее мамы и бабушки дефектологии себя посвятили три её двоюродные сестры и две племянницы. В общей сложности они имеют стаж работы более 80 лет.
Женщины должны были участвовать во Втором региональном форуме педагогических династий «Диалог поколений» 24 августа. По словам ректора УрГПУ Светланы Минюровой, династию пока не убирают из программы. Ее планируется чествовать и почтить память.
Напомним, ДТП, которое унесло жизнь семьи из Екатеринбурга произошло под Волгоградом. В салоне автомобиля ехали известный в Екатеринбурге свадебный ведущий Роман Аставин, его супруга Светлана, теща Ольга Алмазова и четверо детей. Все взрослые погибли, а дети госпитализированы. 19-летняя дочь погибшего Романа рассказала, что отец ехал к ней на свадьбу. В пятницу он должен был вести её в ЗАГС.