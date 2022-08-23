После укуса ядовитой гадюки свердловчанка 5 дней провела в реанимации

Женщина была госпитализирована в горбольницу №24 в критическом состоянии. Медики считают, что в кровь попала большая доза яда, а с момента укуса прошло много времени, тогда как в таких ситуациях необходимо доставить пострадавшего в больницу в течение нескольких часов.