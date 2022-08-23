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После укуса ядовитой гадюки свердловчанка 5 дней провела в реанимации

Сегодня, 16:36
Фото: 1MI
Медикам из Екатеринбурга удалось спасти женщину, которую укусила ядовитая гадюка, когда она собирала чернику. Пострадавшая пять дней провела в реанимации.

Женщина была госпитализирована в горбольницу №24 в критическом состоянии. Медики считают, что в кровь попала большая доза яда, а с момента укуса прошло много времени, тогда как в таких ситуациях необходимо доставить пострадавшего в больницу в течение нескольких часов. 

Из-за укуса змеи у свердловчанки нарушилась микроциркуляция крови, начался токсический шок, а давление сильно снизилось. Пять дней пациентка провела в реанимации, медикам удалось ее спасти с помощью необходимого лечения. Женщина уже выписана домой, ее жизни ничего не угрожает, пишет Е1.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Екатеринбург#Змея#Укус#Больница#Медики#Реанимация
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