Просветительский марафон «Знание» пройдет в конце августа

В рамках марафона с 1 по 9 сентября состоится Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием». Мероприятие организовано Российским обществом «Знание» при участии Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Акция охватит сотню тысяч школьников и студентов, проживающих в крупных и небольших населенных пунктах нашей страны, даже самых отдаленных. В рамках марафона общественники, государственные деятели, губернаторы и главы ведущих корпораций побывают в российских школах и вузах, а также примут участие в открытых уроках.