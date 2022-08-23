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Просветительский марафон «Знание» пройдет в конце августа

Сегодня, 00:01
Российское общество «Знание» анонсировало проведение федерального просветительского марафона «Знание» с 31 августа по 2 сентября. На протяжении трех дней перед гостями мероприятия выступят свыше 200 спикеров.

Российское общество «Знание» анонсировало проведение федерального просветительского марафона «Знание» с 31 августа по 2 сентября. На протяжении трех дней перед гостями мероприятия выступят свыше 200 спикеров.

По информации newsnn.ru, участие в марафоне примут государственные деятели, бизнесмены, ученые, специалисты медиаиндустрии. Для слушателей подготовлено 120 часов просветительского контента, а также лекции в новых форматах, просветительский спектакль. Регистрация на марафон впервые будет свободной для всех желающих – отбор слушателей проведут по результатам творческого конкурса.

В качестве площадок для просветительского марафона выбраны студии в пяти городах России. На каждой планируется освещение определенной темы. Предметом обсуждения лекторов и молодых участников марафона будут научные открытия, достижения в сфере культуры, инженерии, технологий, историческое и культурное наследие, природные богатства России и всего мира.

В московском концертном зале «Зарядье» расположится одна из студий, здесь планируется освещение темы «Знание. Сила». Речь пойдет о знаниях, благодаря которым человек может достичь любой цели и воплотить мечты. Впервые один из треков марафона – «Знание. Мы вместе» – организуют на территории Луганска в ЛНР.

Слушатели получат возможность оценить выступления спикеров мероприятия из любой точки страны.

Нововведением марафона является открытая регистрация слушателей. Для участия в первых трех марафонах «Знания» привлекались ребята, проявившие себя во всероссийских конкурсах и олимпиадах.

В рамках марафона с 1 по 9 сентября состоится Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием». Мероприятие организовано Российским обществом «Знание» при участии Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Акция охватит сотню тысяч школьников и студентов, проживающих в крупных и небольших населенных пунктах нашей страны, даже самых отдаленных. В рамках марафона общественники, государственные деятели, губернаторы и главы ведущих корпораций побывают в российских школах и вузах, а также примут участие в открытых уроках.

Информационным партнером просветительского марафона выступает холдинг 1MI.

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