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Регоператор помог волонтерам вывезти мусор из парка «Река Чусовая»

Сегодня, 14:57
Фото: "Рифей"
«Рифей» поучаствовал в вывозе отходов, собранных добровольцами на территории парка «Река Чусовая».
Фото: "Рифей"

Ежегодно желающих навести порядок в парке становится все больше, а отходов меньше, отметили в пресс-службе «Рифея».

На этот раз для вывоза мусора с двух точек оказалось достаточно одной машины. Волонтеры отметили, что самый часто встречающийся мусор – салфетки. Собирать их непросто.

Отношение людей к окружающей среде стало более бережным. Это заметно по количеству отходов, которое собрали активисты, - сказал исполнительный директор «Рифея» Федор Потапов.

Отмечается, что регоператор принимает заявки от добровольцев, организующих эко-акции в своем городе или поселке. Письма можно отправлять на почту rifey-apo1@mail.ru.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Мусор#Отходы#Уборка#Волонтеры#Рифей
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