Регоператор помог волонтерам вывезти мусор из парка «Река Чусовая»

Ежегодно желающих навести порядок в парке становится все больше, а отходов меньше, отметили в пресс-службе «Рифея».
На этот раз для вывоза мусора с двух точек оказалось достаточно одной машины. Волонтеры отметили, что самый часто встречающийся мусор – салфетки. Собирать их непросто.
Отношение людей к окружающей среде стало более бережным. Это заметно по количеству отходов, которое собрали активисты, - сказал исполнительный директор «Рифея» Федор Потапов.
Отмечается, что регоператор принимает заявки от добровольцев, организующих эко-акции в своем городе или поселке. Письма можно отправлять на почту rifey-apo1@mail.ru.