Роскомнадзор требует запретить книги с ЛГБТ-содержанием

Представители ведомства уверяют, что такое содержание книг расходится с традиционными ценностями проживающих в России людей и является опасным и для молодого поколения, и для всего общества в целом.
В Госдуме подметили: неизвестно, как именно ведомство планирует реализовывать это табу, потому что определить, что в действительности является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, может только судья, сообщает портал 66.ru.
Ранее TagilCity.ru писал о том, что книга о девиантной любви «Лето в пионерском галстуке» и дальше продолжит продаваться в России, так как Роскомнадзор не выявил нарушений в её реализации.