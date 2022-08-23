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Роскомнадзор требует запретить книги с ЛГБТ-содержанием

Сегодня, 11:52
Фото: 1MI
Российский книжный союз выступил с инициативой убрать с полок магазинов литературные произведения с ЛГБТ-содержанием. Роскомнадзор обратился с соответствующим требованием.

Представители ведомства уверяют, что такое содержание книг расходится с традиционными ценностями проживающих в России людей и является опасным и для молодого поколения, и для всего общества в целом.

В Госдуме подметили: неизвестно, как именно ведомство планирует реализовывать это табу, потому что определить, что в действительности является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, может только судья, сообщает портал 66.ru.

Ранее TagilCity.ru писал о том, что книга о девиантной любви «Лето в пионерском галстуке» и дальше продолжит продаваться в России, так как Роскомнадзор не выявил нарушений в её реализации.

Книга об однополой любви «Лето в пионерском галстуке» продолжит продаваться в России
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#Анна Варнакина#Общество#Россия#ЛГБТ#ЛГБТ-движение#Книги#Роскомнадзор#Суд
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