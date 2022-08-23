Россиянка обвинила «Уральские авиалинии» в отказе возврата денег за сорванные рейсы

В столице пассажирка задержалась на два дня, авиаперевозчик оплатил ей проживание и питание. Однако, по ее словам, когда она прилетела в Иркутск, «Уральские авиалинии» не предоставили таких услуг, и ей пришлось самостоятельно все оплачивать несколько суток.