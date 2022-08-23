TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Россиянка обвинила «Уральские авиалинии» в отказе возврата денег за сорванные рейсы

Сегодня, 19:56
Фото: 1MI
Жительница Бурятии купила три билета на рейсы «Уральских авиалиний», чтобы возвратиться из Минеральных вод домой с пересадками. Однако она из-за задержки первого рейса не смогла вовремя пересесть на самолет в Москве. По ее словам, авиакомпания отказывается возмещать ей нанесенный материальный ущерб.

По ее словам, в январе 2022 года она возвращалась из Краснодарского края домой поле отпуска. Рейс из Минеральных вод был задержан по неизвестным причинам на два часа, поэтому она не смогла вовремя успеть на самолет, вылетающий из Москвы.

В столице пассажирка задержалась на два дня, авиаперевозчик оплатил ей проживание и питание. Однако, по ее словам, когда она прилетела в Иркутск, «Уральские авиалинии» не предоставили таких услуг, и ей пришлось самостоятельно все оплачивать несколько суток.

Женщина отметила, что понесла убытки в сумме 20 тысяч рублей. Она утверждает, что авиаперевозчик игнорирует ее заявления о возмещении ущерба и намерена отсудить еще 50 тысяч морального вреда.

В связи с поступившими жалобами, Свердловская транспортная прокуратура проведет проверку, пишет Ура.ру.

В летевшем из Екатеринбурга в Анталью самолете задымился салон с пассажирами
Узнать подробнее
Читайте также:
В аэропорту Омска ребенку зажали руку в рентген-установкеСтали известны итоги посадки самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном полеРоспотребнадзор не будет судиться с «Уральскими авиалиниями» из-за отмены рейсов
#Евгения Сафина#Общество#Екатеринбург#Новости УрФО#Аэропорт#Билеты#Самолет#Уральские авиалинии
Подпишитесь
Воздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровья
Сегодня, 16:22
Вскрыть череп и завести сердце. Как «собирают» пострадавших при жутких ЧП в Тагиле
Вчера, 10:12
Тагильчане ежедневно дышали сероводородом на прошедшей неделе
Сегодня, 16:55
Известный уральский шоумен погиб в ДТП под Волгоградом
Сегодня, 13:50
Убийца тагильской модели фотограф Дмитрий Лошагин выпущен на свободу по УДО
Фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный на 9 лет и 10 месяцев колонии за убийство тагильской модели Юлии Прокопьевой, условно-досрочно выпущен на свободу. Решение Чкаловского суда Екатеринбурга поддержал Свердловский областной суд. Апелляцию на решение подавала региональная прокуратура.
Сегодня, 17:30
Перебои с интернетом: санкции Запада или нежелание провайдеров решать проблему?
Вчера, 16:49