Россиянка обвинила «Уральские авиалинии» в отказе возврата денег за сорванные рейсы

По ее словам, в январе 2022 года она возвращалась из Краснодарского края домой поле отпуска. Рейс из Минеральных вод был задержан по неизвестным причинам на два часа, поэтому она не смогла вовремя успеть на самолет, вылетающий из Москвы.
В столице пассажирка задержалась на два дня, авиаперевозчик оплатил ей проживание и питание. Однако, по ее словам, когда она прилетела в Иркутск, «Уральские авиалинии» не предоставили таких услуг, и ей пришлось самостоятельно все оплачивать несколько суток.
Женщина отметила, что понесла убытки в сумме 20 тысяч рублей. Она утверждает, что авиаперевозчик игнорирует ее заявления о возмещении ущерба и намерена отсудить еще 50 тысяч морального вреда.
В связи с поступившими жалобами, Свердловская транспортная прокуратура проведет проверку, пишет Ура.ру.