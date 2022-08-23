Сбербанк: Запросы на реструктуризацию долгов у крупных компаний отсутствуют

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на информацию, озвученную заместителем председателя правления Сбербанка Анатолием Поповым, у крупных клиентов, включая тех, кто работает в области металлургии и в «нефтянке», наблюдается устойчивое финансовое положение. Причиной этому удачная ценовая конъюнктура, сложившаяся на основные виды сырья. Благодаря этому можно было провести компенсацию увеличившихся затрат на логистику и переориентировать поставки отдельных товарных групп.
С начала этого года ни один объект не был передан компаниями банку из-за дефолта по кредиту или из-за отсутствия целесообразности реструктуризации. Но не исключена вероятность появления таких объектов по итогам года. Хотя, если это и произойдет, то, скорее всего, коснется отдельных объектов. Но это еще не тенденция.
В то же время все инвестпроекты, которые реализуют крупнейшие клиенты и которые начал финансировать банк до февраля текущего года, были приостановлены на срок от двух до трех месяцев. Все это время шла ревизия проектов, после чего их финансирование решено было возобновить.
Если же оценивать финансовое состояние отечественных авиакомпаний в условиях санкций, Попов считает его удовлетворительным. Хотя именно на гражданскую авиацию в числе других ключевых отраслей обрушились проблемы после того, как начали действовать антироссийские санкции.
Возросшая популярность перелетов внутри России у населения, связанная в том числе с тем, что стал развиваться внутренний туризм, помогла поддержать авиакомпании. Летом авиалайнеры, которые выполняли внутренние рейсы, были практически заполнены. В частности, у компании «ЮТэйр» в связи с финансовыми трудностями ранее было желание реструктуризировать долги, но сейчас ею в полной мере исполняются кредитные обязательства.