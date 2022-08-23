Сбербанк: Запросы на реструктуризацию долгов у крупных компаний отсутствуют

С начала этого года ни один объект не был передан компаниями банку из-за дефолта по кредиту или из-за отсутствия целесообразности реструктуризации. Но не исключена вероятность появления таких объектов по итогам года. Хотя, если это и произойдет, то, скорее всего, коснется отдельных объектов. Но это еще не тенденция.