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Стала известна причина едкого смога в Екатеринбурге

Сегодня, 16:45
Фото: 1MI
Синоптики рассказали, почему над Екатеринбургом стоял едкий смог.

Дымка над городом наблюдалась из-за пожаров, которые были в Ханты-Мансийском автономном округе и республике Коми. Информацию сообщил уральский Гидрометцентр.

Смог над Екатеринбургом стоит уже второй день подряд.  При этом запаха гари не ощущается. По данным синоптиков, очаги природных пожаров возникают во многих районах УрФО, а дым от возгораний распространяется на большие расстояния.

По данным синоптиков, скоро стоит ожидать исчезновения смога, так как ветер будет дуть в другую сторону. Поэтому воздух уральской столицы сможет очиститься.

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#Елена Озерова#Экология#Новости УрФО#Смог#Дым#Гарь#Погода#Синоптики
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