Тагильчане дышат опасным воздухом, а уральский шоумен погиб в ДТП

Воздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровья. В 2021 году город, согласно данным Министерства экологии региона, стал единственным городом в Свердловской области, где показатели загрязнения воздуха соответствуют очень высокому уровню.
Мотоциклиста увезли на «скорой» после падения с байка в День ВСМПО в Верхней Пышме. Падение произошло во время показательных выступлений. Во время гонки транспортное средство приземлилось после преодоления возвышенности, перевернулось и упало на людей.
Тагильчане жалуются на воду зелёного цвета и отвратительный запах городского пруда. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что вода не загрязнена, а просто цветет.
Известный уральский шоумен Роман Аставин погиб в ДТП под Волгоградом. Он ехал на свадьбу дочери по трассе, как вдруг на встречную полосу выехала машина. Скончался Роман, его супруга и теща.
Улица Кольцова будет перекрыта 27 августа для празднования Дня шахтера в Нижнем Тагиле. Движение транспорта ограничат на участке от улицы Ульяновская до внутриквартального переулка от улицы Кольцова до улицы Ярославская с 9.00 и до окончания мероприятий.