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Тагильчане дышат опасным воздухом, а уральский шоумен погиб в ДТП

Вчера, 19:00
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила, согласно результатам исследования, дышат опасным воздухом, а уральский шоумен погиб в ДТП под Волгоградом. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 23 августа.

Воздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровья. В 2021 году город, согласно данным Министерства экологии региона, стал единственным городом в Свердловской области, где показатели загрязнения воздуха соответствуют очень высокому уровню.

Воздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровья
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Мотоциклиста увезли на «скорой» после падения с байка в День ВСМПО в Верхней Пышме. Падение произошло во время показательных выступлений. Во время гонки транспортное средство приземлилось после преодоления возвышенности, перевернулось и упало на людей.

Мотоциклиста увезли на «скорой» после падения с байка в День ВСМПО в Верхней Пышме
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Тагильчане жалуются на воду зелёного цвета и отвратительный запах городского пруда. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что вода не загрязнена, а просто цветет.

Тагильчане жалуются на воду зелёного цвета и отвратительный запах городского пруда
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Известный уральский шоумен Роман Аставин погиб в ДТП под Волгоградом. Он ехал на свадьбу дочери по трассе, как вдруг на встречную полосу выехала машина. Скончался Роман, его супруга и теща.

Известный уральский шоумен погиб в ДТП под Волгоградом
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Улица Кольцова будет перекрыта 27 августа для празднования Дня шахтера в Нижнем Тагиле. Движение транспорта ограничат на участке от улицы Ульяновская до внутриквартального переулка от улицы Кольцова до улицы Ярославская с 9.00 и до окончания мероприятий.

Улица Кольцова будет перекрыта для празднования Дня шахтера в Нижнем Тагиле
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Воздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровья
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