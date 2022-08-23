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Тагильчане ежедневно дышали сероводородом на прошедшей неделе

Сегодня, 16:55
Фото: TagilCity.ru
Ежедневные превышения сероводорода зафиксировали посты «Уральского УГМС» на прошедшей неделе с 15 по 21 августа.

Все выбросы вещества были в разное время суток в районе Сухоложского поселка. Максимальная концентрация сероводорода была 17 августа в размере 2,1 ПДК. В остальные дни значения вещества варьировались от 1,1 до 1,8 ПДК.

Кроме того, 18 августа пост УГМС на Тагилстрое зафиксировал превышение формальдегида в размере 1,6 ПДК.

Газоанализатор TagilCity.ru ловил на прошедшей неделе превышение вредных веществ в воздухе два раза — 18 и 19 августа. Показатель вещества был выше нормы до двух раз.

Сероводород — это токсичный газ, действующий непосредственно на нервную систему. По шкале опасности он отнесен к третьему классу. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отеку легких и даже к летальному исходу.

Формальдегид является канцерогенным веществом и при длительном воздействии провоцирует развитие онкозаболеваний. Кроме того, вещество может вызывать почечную и печеночную недостаточность, бронхит и хронический дерматит.

Напомним, в 2021 году Нижний Тагил, согласно данным Министерства экологии региона, стал единственным городом в Свердловской области, где показатели загрязнения воздуха соответствуют очень высокому уровню, вызывая опасное влияние на состояние здоровья населения.

Воздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровья
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выбросы#Сероводород#Формальдегид
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