Тагильчане ежедневно дышали сероводородом на прошедшей неделе

Сероводород — это токсичный газ, действующий непосредственно на нервную систему. По шкале опасности он отнесен к третьему классу. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отеку легких и даже к летальному исходу.