Тагильчане жалуются на воду зелёного цвета и отвратительный запах городского пруда

Местный житель рассказал, что инцидент испортил отдых и рыбалку группе людей, пришедших к водоёму под недавно открытым мостом.
Некоторые тагильчане предположили, что вода не загрязнена, а просто цветет, и это ежегодное явление.
Это ежегодное явление. Это природа, — пишет Александр С. в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Месяцем ранее стало известно о том, что цветёт Черноисточинский пруд в Нижнем Тагиле. Водоём ежегодно покрывается сине-зелёными водорослями в летний период, начиная с 2016 года. Обычно вода приобретает неприятный запах и химический цвет в августе-сентябре, но в 2022-ом процесс начался раньше.