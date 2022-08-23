Тагильчане жалуются на воду зелёного цвета и отвратительный запах городского пруда

Месяцем ранее стало известно о том, что цветёт Черноисточинский пруд в Нижнем Тагиле. Водоём ежегодно покрывается сине-зелёными водорослями в летний период, начиная с 2016 года. Обычно вода приобретает неприятный запах и химический цвет в августе-сентябре, но в 2022-ом процесс начался раньше.