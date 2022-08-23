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Тагильчане жалуются на воду зелёного цвета и отвратительный запах городского пруда

Сегодня, 11:27
Фото: [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ
Жители Нижнего Тагила пожаловались на воду «химически-зелёного» цвета и отвратительный запах, исходящий от воды городского пруда.

Местный житель рассказал, что инцидент испортил отдых и рыбалку группе людей, пришедших к водоёму под недавно открытым мостом.

Некоторые тагильчане предположили, что вода не загрязнена, а просто цветет, и это ежегодное явление.

Это ежегодное явление. Это природа, — пишет Александр С. в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Месяцем ранее стало известно о том, что цветёт Черноисточинский пруд в Нижнем Тагиле. Водоём ежегодно покрывается сине-зелёными водорослями в летний период, начиная с 2016 года. Обычно вода приобретает неприятный запах и химический цвет в августе-сентябре, но в 2022-ом процесс начался раньше.

Черноисточинский пруд под Нижним Тагилом вновь покрылся пленкой из водорослей
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Экология#Эксклюзив#Водоемы#Тагильский пруд#Вода
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