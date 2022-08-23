Убийца тагильской модели фотограф Дмитрий Лошагин выпущен на свободу по УДО

Дело рассматривалось в Свердловском областном суде 23 августа. Суд второй инстанции оставил решение Чкаловского районного суда без изменения и освободил Дмитрия Лошагина условно-досрочно.
В связи с этим прокуратура Свердловской области, которая подавала апелляцию на решение, изучит постановление суда. Далее будет принято решение о кассационного обжалования.
Ранее в ведомстве отмечали, что Дмитрий Лошагин не заслуживает условно-досрочного освобождения, так как фотограф не раскаялся в совершенном преступлении, а вывод о его исправлении является необоснованным.
Напомним, модель из Нижнего Тагила была убита в 2013 году. Пребывая в нетрезвом состоянии, Дмитрий Лошагин сначала избил свою жену, а потом свернул ей шею. Тело жертвы злоумышленник отвез в лес и поджог.