TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Убийца тагильской модели фотограф Дмитрий Лошагин выпущен на свободу по УДО

Сегодня, 17:30
Фото: 1MI
Фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный на 9 лет и 10 месяцев колонии за убийство тагильской модели Юлии Прокопьевой, условно-досрочно выпущен на свободу. Решение Чкаловского суда Екатеринбурга поддержал Свердловский областной суд. Апелляцию на решение подавала региональная прокуратура.

Дело рассматривалось в Свердловском областном суде 23 августа. Суд второй инстанции оставил решение Чкаловского районного суда без изменения и освободил Дмитрия Лошагина условно-досрочно.

В связи с этим прокуратура Свердловской области, которая подавала апелляцию на решение, изучит постановление суда. Далее будет принято решение о кассационного обжалования.

Ранее в ведомстве отмечали, что Дмитрий Лошагин не заслуживает условно-досрочного освобождения, так как фотограф не раскаялся в совершенном преступлении, а вывод о его исправлении является необоснованным.

Напомним, модель из Нижнего Тагила была убита в 2013 году. Пребывая в нетрезвом состоянии, Дмитрий Лошагин сначала избил свою жену, а потом свернул ей шею. Тело жертвы злоумышленник отвез в лес и поджог.

«Любил как умел»: дело об убийстве модели из Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд в Екатеринбурге решил выпустить досрочно убийцу тагильской модели ЛошагинаМать убитой Лошагиным тагильской модели раскрыла подробности судаФотограф-убийца Лошагин третий раз за год пытается выйти на свободу по УДО
#Евгения Сафина#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Екатеринбург#Суд#Дмитрий Лошагин#Апелляция#Убийство#Прокуратура#Фотограф#Модель
Подпишитесь
Вскрыть череп и завести сердце. Как «собирают» пострадавших при жутких ЧП в Тагиле
Вчера, 10:12
Мертвая река и бесконтрольные выбросы. Главные экособытия за неделю в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:16
Перебои с интернетом: санкции Запада или нежелание провайдеров решать проблему?
Вчера, 16:49
Тагильчанин пожаловался на бизнесменов, игнорирующих пандусы для инвалидов
Инвалид пожаловался на отсутствие доступной городской среды в Нижнем Тагиле. Его претензия адресована к представителям бизнеса.
Вчера, 12:14
Девочки-подростки шли ночью по трассе в 20 км от дома под Нижним Тагилом
Две девочки в возрасте 13 и 14 лет находились на трассе ночью одни. Они возвращались от тети обратно домой и ловили попутку.
Вчера, 16:32
236 новых случаев COVID-19 зарегистрировано за неделю в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:25