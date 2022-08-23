Убийца тагильской модели фотограф Дмитрий Лошагин выпущен на свободу по УДО

Напомним, модель из Нижнего Тагила была убита в 2013 году. Пребывая в нетрезвом состоянии, Дмитрий Лошагин сначала избил свою жену, а потом свернул ей шею. Тело жертвы злоумышленник отвез в лес и поджог.