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Угрожал подростку: свердловчанин вынес из чужой квартиры имущество на 200 тысяч

Сегодня, 19:16
Фото: СУ СКР России по Свердловской области
Житель Каменска-Уральского ограбил квартиру на сумму более 200 тысяч рублей. При этом он угрожал подростку, находившемуся в жилище.

Па данным следствия, молодой человек 2000 года рождения 14 августа проник в одну из квартир, расположенных на улице Беляева. Там он похитил имущество жильцов на сумму более, чем 200 тысяч рублей, при этом угрожая подростку.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы. Грабитель признал свою вину по данному факту, однако следователи считают, что он может быть причастен к другим аналогичным преступлениям, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Всех, кто также пострадал от действий злоумышленника, просят обратиться по телефонам 02, 8 (3439) 322-315 или 8 (3439) 326-028.

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