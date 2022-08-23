Угрожал подростку: свердловчанин вынес из чужой квартиры имущество на 200 тысяч

Па данным следствия, молодой человек 2000 года рождения 14 августа проник в одну из квартир, расположенных на улице Беляева. Там он похитил имущество жильцов на сумму более, чем 200 тысяч рублей, при этом угрожая подростку.
В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы. Грабитель признал свою вину по данному факту, однако следователи считают, что он может быть причастен к другим аналогичным преступлениям, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Всех, кто также пострадал от действий злоумышленника, просят обратиться по телефонам 02, 8 (3439) 322-315 или 8 (3439) 326-028.