В изнасиловании собственной матери заподозрили соседи жителя Нижней Туры

Одна из соседок рассказала, что мама мужчины постоянно кричит, а он ее бьет. По ее словам, по крикам соседи узнают, что мужчина насилует мать. Она также утверждает, что сосед ходит по квартире и говорит, что сейчас «накормит бананчиком» родительницу, пишет Ура.ру.
Мужчина слушает громко музыку, рассказывает соседка, стучит по стенам и плюет на домофон. А во время ссоры с соседями грозит расправой от авторитетов.
В пресс-службе СУ СК по Свердловской области отмечают, что к ним заявлени об изнасиловании матери не поступало. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что в доме нарушается спокойствие.
Он рассказал, что полицейские уже 13 раз привлекали к административной ответственности мужчину за его неадекватное поведение. Рднако каждый раз он повторяет нарушения и объясняет силовикам, что является больным человеком и потому так себя ведет.
Горелых уточнил, что при попытке отправить мужчину на обследование, он отказывается. Мотивирует он это тем, что услуги платные, а свердловчанин нигде не работает. Ситуация уже находится на контроле руководства полиции Нижней Туры. Также прорабатывается вопрос с руководством медучреждений об обследовании.