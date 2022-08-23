В изнасиловании собственной матери заподозрили соседи жителя Нижней Туры

Одна из соседок рассказала, что мама мужчины постоянно кричит, а он ее бьет. По ее словам, по крикам соседи узнают, что мужчина насилует мать. Она также утверждает, что сосед ходит по квартире и говорит, что сейчас «накормит бананчиком» родительницу, пишет Ура.ру.