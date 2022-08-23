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В изнасиловании собственной матери заподозрили соседи жителя Нижней Туры

Сегодня, 18:11
Фото: 1MI
Житель Нижней Туры, по утверждениям соседей, около пяти лет держит весь подъезд в страхе и якобы насилует собственную мать.

Одна из соседок рассказала, что мама мужчины постоянно кричит, а он ее бьет. По ее словам, по крикам соседи узнают, что мужчина насилует мать. Она также утверждает, что сосед ходит по квартире и говорит, что сейчас «накормит бананчиком» родительницу, пишет Ура.ру.

Мужчина слушает громко музыку, рассказывает соседка, стучит по стенам и плюет на домофон. А во время ссоры с соседями грозит расправой от авторитетов.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области отмечают, что к ним заявлени об изнасиловании матери не поступало. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что в доме нарушается спокойствие.

Он рассказал, что полицейские уже 13 раз привлекали к административной ответственности мужчину за его неадекватное поведение. Рднако каждый раз он повторяет нарушения и объясняет силовикам, что является больным человеком и потому так себя ведет.

Горелых уточнил, что при попытке отправить мужчину на обследование, он отказывается. Мотивирует он это тем, что услуги платные, а свердловчанин нигде не работает. Ситуация уже находится на контроле руководства полиции Нижней Туры. Также прорабатывается вопрос с руководством медучреждений об обследовании.

Тагильчанин избил и изнасиловал соседку
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Полиция#Изнасилование#Мама#Соседи#Подробности#Очевидцы
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